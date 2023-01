Silvester in der Ukraine Siegessicher trotz Sirenen Stand: 01.01.2023 04:10 Uhr

Die Ukraine erlebt ihren ersten Jahreswechsel unter Kriegsrecht. Die Menschen im Land versuchen trotzdem, im Rahmen des Möglichen zu feiern. Ihr Präsident sprach ihnen Mut zu.

Von Andrea Beer, WDR, zzt. Kiew

Das neue Jahr begann in Kiew, wie das alte Ende gegangen war: Um halb eins heulten die Sirenen, ein Krachen war zu hören, und es gab landesweit Luftalarm.

Silvester in der Ukraine war anders in diesem Jahr. Es herrscht Kriegsrecht, Massenansammlungen und Feuerwerk sind verboten und auch die Sperrstunden sind nicht aufgehoben. Punkt 12 öffentlich auf Straßen oder Plätzen anstoßen - das gab es nicht. Dennoch wurde das neue Jahr begrüßt. Um die Sperrstunde zu umgehen, mieteten manche einfach einen Raum und blieben über Nacht.

Am Weihnachtsbaum auf dem Sophienplatz in Kiew feierten die Menschen bis zur Sperrstunde. Bild: REUTERS

Ein wenig Ablenkung vom Krieg

Es gab Konzerte oder Theateraufführungen, und am Weihnachtsbaum auf dem Sophienplatz bekamen Kinder weiße Friedenstauben auf den Arm gedrückt. Veronika Kulehina war mit ihren Kindern gekommen.

Der Schreck der russischen Angriffe am Silvestertag steckte der 42-Jährigen noch in den Knochen: "Ich nehme an, so wollen sie uns zum Neuen Jahr gratulieren. Obwohl das sehr schwierig ist", sagt sie. "Ich habe keine Kraft mehr, meine Kinder durch diese Angriffe zu bringen. Wir waren sehr nah an der ersten Explosion und das ist sehr beängstigend."

Angst vor dem, was 2023 bringen wird

Im Donbas rund um Bachmut tobt der Krieg besonders blutig, und die russische Armee hält Teile der Ukraine nach wie vor besetzt. Serhej aus Rivne in der Westukraine blickt düster ins neue Jahr: "Schon 2022 bestand mein Leben vor allem aus Krieg, und dieser Krieg um Frieden geht weiter", glaubt er.

"Es ist eine große Tragödie für die Ukraine, und auch für mich persönlich war es ein sehr schweres Jahr", berichtet Serhej. "In bin im September mobilisiert worden und mache in Kiew eine Funkerausbildung. Es ist das erste Mal, dass ich in der Armee bin, obwohl ich Reservist war, und Silvester ist wirklich sehr schwierig für mich, denn ich habe so etwas noch nicht erlebt."

Der Physiker ist in Tscherkassy stationiert und sicher, dass die Ukraine Russland besiegt. Er denkt damit wie etwas mehr als 90 Prozent der Menschen im Land. Das zeigt eine Umfrage des renommierten Razumkow Instituts.

Selenskyj will Mut spenden

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hob in seiner 18 Minuten langen Neujahrsrede darauf ab: 2022 habe mit der russischen Invasion am 24. Februar um vier Uhr morgens begonnen, als die ersten Raketen das Labyrinth der Illusionen zerstört hätten.

"Es war dunkel, es war laut, es war für viele hart und für manche beängstigen. 311 Tage sind seitdem vergangen", sagte Selenskyj. "Es kann immer noch dunkel, laut und kompliziert sein für uns, aber wir werden nie wieder Angst haben - und uns nie wieder schämen. Es war unser Jahr. Das Jahr der Ukraine, das Jahr der Ukrainer."

Selensykj dankte allen Menschen in der Gesellschaft und den Verbündeten des Landes für die Unterstützung. Er erinnerte an Leid und Bombardierung - auch von Kindern, an russisch besetzte Orte wie Melitopol oder Städte im Donbass und befreite Orte wie Cherson oder Isjum. 2023 solle ein Jahr der Rückkehr für Ukrainer werden, aus dem Ausland nach Hause, aus russischer Gefangenschaft zurück in die Familien, aus dem Angriffskrieg in normales Leben.

"Liebe Ukrainer, ich möchte uns allen eines wünschen Den SIeg. Möge das Neue Jahr als dies bringen. Wir sind bereit, dafür zu kämpfen", sagte Selenskyj. "Das ist, warum jeder von uns hier ist. Ich bin hier. Wir sind hier. Ihr seid hier. Jeder ist hier. Wir alle sind die Ukraine. Ruhm der Ukraine - alles Gute zum Neuen Jahr."