Die Partei "Diener des Volkes" von Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach ersten Prognosen die vorgezogene Parlamentswahl in der Ukraine gewonnen. Sie kam demnach auf knapp 44 Prozent der Stimmen.

Bei der Parlamentswahl in der krisengeschüttelten Ukraine ist die Partei des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Prognosen stärkste politische Kraft geworden. Die "wichtigsten Prioritäten" der künftigen Regierungspolitik seien die Beendigung des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine, die Rückholung der Gefangenen und der Kampf gegen die Korruption, sagte Selenskyj in der Parteizentrale.

Die prowestliche Partei "Diener des Volkes" (Sluha Narodu) kam demnach auf knapp 44 Prozent der Stimmen, wie aus kurz nach Schließung der Wahllokale veröffentlichen Prognosen hervorging. Die prorussische "Oppositionsplattform" kam demnach auf rund 11,5 Prozent der Stimmen. Fünf der insgesamt 22 Parteien schafften wohl den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Der Wahlbeteiligung war mit knapp 50 Prozent geringer als vor fünf Jahren.



In den ersten beiden Monaten im Präsidentenamt konnte Selenskyj kaum Veränderungen durchsetzen, da seine Partei noch nicht im Parlament vertreten war. Deshalb hatte er Neuwahlen ausgerufen. Es wird damit gerechnet, dass der Präsident eine Koalition eingehen muss, um mit einer Mehrheit im Parlament die dringend nötigen Reformen anzugehen.

Den Posten des Regierungschefs will Selenskyj mit einem Wirtschaftsexperten besetzen. "Ich finde, dass sollte ein absolut professioneller Ökonom, ein absolut unabhängiger Mensch sein, der niemals Regierungschef, Parlamentssprecher oder irgendein Fraktionschef war", sagte der 41-Jährige bei der Stimmabgabe. Er habe bereits Vorgespräche mit potenziellen Kandidaten geführt.