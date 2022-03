Krieg in der Ukraine Raketeneinschlag mitten in Charkiw Stand: 01.03.2022 09:43 Uhr

Am Morgen hat eine große Explosion Charkiw erschüttert. Offenbar traf ein Geschoss ein Verwaltungsgebäude im Zentrum. Zudem steht vor der Hauptstadt Kiew laut Satellitenbildern ein kilometerlanger Konvoi aus russischen Militärfahrzeugen.

In der ostukrainischen Metropole Charkiw hat es nach Angaben aus Kiew erneut schwere russische Angriffe gegeben. Das Außenministerium veröffentlichte bei Twitter ein Video, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz zeigt. Zu sehen ist eine gewaltige Explosion vor dem Verwaltungsgebäude, nachdem dort kurz vor dem Einschlag noch Autos vorbeifuhren. Über Opfer ist noch nichts bekannt.

Das Ministerium warf Russland vor, internationales Recht zu brechen, Zivilisten zu töten und zivile Infrastruktur zu zerstören. Das stritt die Regierung in Moskau bislang immer ab. Ziel der "Spezialoperation" sei die Militärinfrastruktur.

Die russischen Truppen hatten auch in der Nacht zum Dienstag den Vormarsch auf die zweitgrößte Stadt des Landes fortgesetzt. Bereits am Montag gab es dort bei Angriffen laut ukrainischen Angaben elf Tote und Dutzende Verletzte. 87 Wohnhäuser seien zerstört worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Militärkolonne vor Kiew

Unterdessen wächst die Befürchtung, dass die russischen Angriffe auf die Hauptstadt Kiew vor einer neuen Eskalation stehen. Am Montag aufgenommene Satellitenbilder zeigten einen 60 Kilometer langen russischen Militärkonvoi nordwestlich der Hauptstadt.

Ein Satellitenbild des US-Firma Maxar Bild: dpa

Der Konvoi erstrecke sich "von der Umgebung des Antonow-Flughafens (etwa 25 Kilometer vom Zentrum Kiews entfernt) im Süden bis zur Umgebung von Prybirsk" im Norden, teilte das US-Satellitenbildunternehmen Maxar mit. Die Bilder zeigen Dutzende Fahrzeuge, die auf Straßen in der ukrainischen Landschaft hintereinander aufgereiht sind.

Einige der Fahrzeuge stünden "sehr weit voneinander entfernt", teilte Maxar weiter mit. Andere seien "zu zweit und dritt" gruppiert. Auf einigen Bildern sei der Rauch von mutmaßlich brennenden Gebäuden zu erkennen.

Das US-Unternehmen veröffentlichte zudem Bilder, die neue Truppenverlegungen von Kampfhubschraubern und Fahrzeugen in Belarus, weniger als 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, zeigen sollen. Außerdem verlegte Russland einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax zufolge Truppen aus dem äußeren Osten Russlands näher an Europa heran.

In Kiew waren am Abend nach Augenzeugenberichten laute Explosionen zu hören. Am Morgan gab es erneut Luftalarm.

Generalstab warnt vor Offensive

Seit Beginn der russischen Offensive am Donnerstag haben die ukrainischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge mehrere Angriffe der russischen Streitkräfte auf Kiew abgewehrt. Größere Kämpfe gab es um den Antonow-Flughafen. Westlichen Militärs zufolge hat der Widerstand der Ukrainer den russischen Angriffskrieg "verlangsamt".

Der britische Geheimdienst sprach von logistischen Problemen als Grund für das stockende Vorankommen der russischen Kräfte in den vergangenen 24 Stunden. In der aktuellen Lage-Einschätzung heißt es aber auch von britischer Seite, dass das russische Militär den Einsatz von Artillerie im Norden der ukrainischen Hauptstadt und um Charkiw sowie Tschernihiw verstärkt habe. "Schwere Artillerie in stark bewohnten Gebieten erhöht die Gefahr von Opfern unter den Zivilisten."

Unklare Angaben zu Opfern

Nach Angaben des Regionsverwalters wurden auf einem Militärstützpunkt in Ochtyrka, zwischen Charkiw und Kiew, mehr als 70 ukrainische Soldaten durch russisches Geschützfeuer getötet. Auf Telegram verbreitete Dmytro Schywyzkyj Bilder eines ausgebrannte vierstöckigen Gebäudes, in dem Retter im Einsatz waren. Später schrieb er auf Facebook, bei Kämpfen am Sonntag seien viele russische Soldaten und Einwohner getötet worden. Auch für diese Angaben gibt es keine unabhängige Bestätigung.

Die Vereinten Nationen sprachen am Montag von 102 getöteten und 304 verletzten Zivilisten, doch die tatsächlichen Zahlen seien "erheblich" höher. Die ukrainische Regierung berichtete indessen von 352 getöteten Zivilisten und 2040 Verletzten seit Beginn der russischen Invasion erklärte, dass Tausende russische Soldaten ums Leben gekommen seien. Die russische Regierung legte keine Zahlen vor.

Ukraine meldet auch Erfolge

In vielen Orten und Städten spitzt sich die humanitäre Lage zu. Auf Bildern waren am Montag lange Schlangen vor Lebensmittelgeschäften zu sehen. Präsident Wolodymyr Selenskij kündigte am Abend an, an der Wiederherstellung der unterbrochenen Versorgungsketten zu arbeiten.

Die südukrainische Hafenstadt Mariupol ist nach staatlichen Angaben inzwischen wieder unter der Kontrolle der ukrainischen Armee. Wegen eines Luftangriffs sei die Stadt aber fast ohne Stromversorgung, meldete der staatliche Informationsdienst der Ukraine unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt. Es gebe auch Internet- und Mobilfunkausfälle. Am Montag hatte Mariupol noch als umkämpft gegolten.

Die ukrainische Luftwaffe meldet, sie habe mehrere russische Kampfflugzeuge und einen Hubschrauber abgeschossen.