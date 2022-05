Scharfe Kritik aus Israel Lawrow empört erneut mit Nazi-Vergleich Stand: 02.05.2022 11:54 Uhr

Um Russlands Angriffskrieg in der Ukraine zu rechtfertigen, hat Außenminister Lawrow erneut Vergleiche zum Nationalsozialismus gezogen. Israels Außenminister Lapid reagierte empört und sprach von einer "unverzeihlichen Äußerung".

Mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf den Ukraine-Krieg hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Israel für Empörung gesorgt. Die Regierung in Jerusalem verlangte eine Entschuldigung und bestellte den russischen Botschafter zum Gespräch ein.

Lawrow hatte am Sonntagabend im italienischen Fernsehsender Rete4 die russische Kriegsbegründung wiederholt, in der Ukraine seien Nazis am Werk. Als Gegenargument werde gesagt: "Wie kann es eine Nazifizierung geben, wenn er (Anm. der Red.: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj) Jude ist? Ich kann mich irren. Aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut. Das heißt überhaupt nichts. Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind."

Lapid: "Unverzeihliche Äußerung"

Israels Außenminister Jair Lapid sprach von einer "unverzeihlichen, skandalösen Äußerung, einem schrecklichen historischen Fehler". "Wir erwarten eine Entschuldigung." Lapid fügte hinzu: "Meinen Großvater haben nicht Juden umgebracht, sondern Nazis."

Lapid empfahl Lawrow, in ein Geschichtsbuch zu schauen. "Die Ukrainer sind keine Nazis. Nur die Nazis waren Nazis. Nur sie haben die systematische Vernichtung der Juden vorgenommen."

"Völlige Verzerrung der Geschichte"

Der Leiter der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dajan, nannte Lawrows Äußerungen "absurd, wahnhaft, gefährlich und verachtenswert". In einer Erklärung hieß es: "Lawrow propagiert die Umkehrung des Holocausts - er macht die Opfer zu Verbrechern, indem er die völlig unbegründete Behauptung aufstellt, Hitler sei jüdischer Abstammung gewesen".

Ebenso schwerwiegend sei die Bezeichnung der Ukrainer im Allgemeinen und des Präsidenten Selenskyj im Besonderen als Nazis. "Dies ist unter anderem eine völlige Verzerrung der Geschichte und ein Affront gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus", hieß es in der Mitteilung weiter.

Israel unterstützt die Ukraine im Kampf gegen die russischen Truppen unter anderem mit Helmen und kugelsicheren Westen, hat nach offiziellen Angaben in jüngster Zeit aber keine Waffen in das Land geliefert. Traditionell pflegt das Land sowohl zur Ukraine als auch zu Russland gute Beziehungen. Nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar hatte sich Regierungschef Naftali Bennett um eine Vermittlung zwischen Kiew und Moskau bemüht.

Nazi-Erzählungen sind Teil russischer Propaganda

Der Nationalsozialismus spielt in der Kriegspropaganda Russlands im Zusammenhang mit den Kämpfen in der Ukraine eine wichtige Rolle. In seinem Bemühen, den Krieg gegenüber den russischen Bürgern zu legitimieren, stellte Präsident Wladimir Putin den Kampf in der Ukraine wiederholt als einen Kampf gegen die Nazis dar, obwohl das Land eine demokratisch gewählte Regierung und einen jüdischen Präsidenten hat, dessen Verwandten im Holocaust getötet wurden.

Der Zweite Weltkrieg, in dem die Sowjetunion schätzungsweise 27 Millionen Menschen verlor und dabei half, Nazideutschland zu besiegen, ist ein Dreh- und Angelpunkt der nationalen Identität Russlands. Der wiederholte Rückgriff auf die historische Erzählung, die Russland als Retter gegen böse Mächte darstellt, brachte dem Kreml in der Vergangenheit die Zustimmung zum Krieg bei vielen russischen Bürgern ein.