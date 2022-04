Krieg gegen die Ukraine Russland meldet Kontrolle über Mariupols Hafen Stand: 14.04.2022 09:38 Uhr

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben den Hafen von Mariupol unter ihre Kontrolle gebracht. Verbliebene ukrainische Truppen seien eingekesselt - ohne Möglichkeit zur Flucht.

Die russische Armee hat den Hafen der weitgehend zerstörten ukrainischen Stadt Mariupol nach eigenen Angaben inzwischen komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Der Handelshafen sei von ukrainischen Asow-Kämpfern "befreit" worden, sagte Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Die verbliebenen ukrainischen Truppen seien "blockiert und der Möglichkeit beraubt, aus der Einkesselung zu entkommen", so Konaschenkow weiter. Von ukrainischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Einer Einschätzung des US-Kriegsforschungsinstituts Institute for the Study of War (ISW) zufolge werden die russischen Truppen die Stadt "wahrscheinlich" erst in der kommenden Woche erobern, wie es in der Nacht zu Donnerstag hieß.

Offenbar Zehntausende Sprengvorrichtungen hinterlassen

Nach dem Rückzug aus dem Norden des Landes sollen russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge große Mengen an nicht explodierten Sprengvorrichtungen hinterlassen haben. Zehntausende nicht detonierter Granaten oder Minen seien in dem Gebiet, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Minenräumung dauere an.

Laut Selenskyj unterscheidet sich die militärische Lage aktuell nicht wesentlich von der der vergangenen Tage. Russische Truppen verstärkten weiterhin ihre Aktivitäten im Osten und im Süden des Landes, so Selenskyj. Sie versuchten, ihre Verluste auszugleichen, die Bomben- und Artillerieangriffe gingen weiter. In Kürze wird mit einer russischen Großoffensive gerechnet.

Der britische Militärgeheimdienst rechnet mit größeren russischen Angriffen auf die ostukrainischen Städte Kramatorsk und Kostjantyniwka. Die weit verbreiteten Raketen- und Artillerieangriffe und Bemühungen, die Truppen für eine Offensive zu konzentrieren, zeigten zudem eine Rückkehr zur traditionellen russischen Militärdoktrin, führt der Geheimdienst nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums in seiner aktualisierten Lagebeurteilung weiter aus. Eine erhebliche Zahl an russischen Soldaten und Gerät sei derzeit wegen der anhaltenden Verteidigung der Hafenstadt Mariupol gebunden.

Medwedew nennt ukrainische Regierung "Missgeburten"

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew reagierte indes mit Beschimpfungen auf die Festnahme des prorussischen Politikers Viktor Medwedtschuk in der Ukraine und erhob schwere Vorwürfe gegen Kiew.

"Vereinzelte Missgeburten, die sich selbst als 'ukrainische Regierung' bezeichnen, erklären, dass sie ein Geständnis aus Viktor Medwedtschuk herausprügeln, ihn 'schnell und gerecht' verurteilen und dann gegen Gefangene austauschen wollen", schrieb Medwedew am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal. Auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf Kiew Foltermethoden vor - ohne dafür jedoch Beweise zu liefern.

Moskau: "Medwedtschuk kein Bürger Russlands"

Medwedtschuk war viele Jahre einer der einflussreichsten Politiker in der Ukraine und gilt zugleich als engster Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin im Land. Putin ist auch Taufpate von Medwedtschuks Tochter. In der Ukraine werden Medwedtschuk Hochverrat und Unterschlagung vorgeworfen. Kurz vor Ausbruch des Krieges am 24. Februar hatte er sich aus seinem Hausarrest abgesetzt. Am Dienstag wurde Medwedtschuk vom ukrainischen Geheimdienst SBU festgenommen. Fotos zeigten den 67-Jährigen in Handschellen und in ukrainischer Uniform.

Aus dem Kreml in Moskau hieß es mit Blick auf den von Kiew in Aussicht gestellten Gefangenenaustausch: "Medwedtschuk ist kein Bürger Russlands, er hat nichts mit der militärischen Spezial-Operation zu tun." Moskau werde Medwedtschuks Schicksal aber genau verfolgen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.