Krieg gegen die Ukraine Kiew wieder unter Beschuss Stand: 16.04.2022 13:23 Uhr

Kiews Bürgermeister Klitschko hat einen erneuten Beschuss der ukrainischen Hauptstadt gemeldet. Laut russischer Seite war eine Panzerfabrik das Ziel. Klitschko warnte Geflüchtete davor, in die Stadt zurückzukehren.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist erneut von russischer Seite beschossen worden. Im Stadtteil Darnyzja habe es mehrere Explosionen gegeben, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Nachrichtenkanal Telegram mit. Das Viertel liegt im Südosten der Millionenstadt. Bei dem Angriff wurde demnach mindestens ein Mensch getötet, es gab mehrere Verletzte.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den neuerlichen Beschuss Kiews. Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow sagte, dabei seien Produktionsanlagen einer Panzerfabrik zerstört worden. Ein AFP-Reporter berichtete von Rauch, der über einer Rüstungsfabrik zu sehen sei. Das Gelände wurde demnach von zahlreichen Polizisten und Soldaten abgeriegelt.

Vergeltung für gesunkenes russisches Kriegsschiff?

Bereits gestern hatten russische Truppen einen Rüstungskomplex nahe Kiew angegriffen, in dem laut der Website des staatlichen Rüstungskonzerns Ukroboronprom "Neptun"-Raketen hergestellt wurden. Der inzwischen gesunkene Raketenkreuzer "Moskwa", das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, war laut einem Sprecher der ukrainischen Armee am Donnerstag von Raketen des Typs "Neptun" getroffen worden. Moskau bestätigte diese Angaben nicht und sprach lediglich von Explosionen und Feuer an Bord.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/14.04.2022

Die russischen Angriffe auf die Region Kiew hatten seit Ende März abgenommen. Moskau kündigte damals an, seine Offensive auf den Osten der Ukraine konzentrieren zu wollen. Am Freitag nun drohte der Kreml jedoch, seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt wieder zu verstärken. Zuvor hatte er die Ukraine beschuldigt, russische Ortschaften nahe der Grenze zu bombardieren. Die Regierung in Kiew wertet die neuen russischen Angriffe in der Hauptstadt-Region als Vergeltungsversuch für die Zerstörung der "Moskwa".

Klitschko warnt Rückkehrwillige

Angesichts der sich offenbar wieder zuspitzenden Lage in Kiew appellierte Bürgermeister Klitschko an die Bevölkerung, den Luftalarm der Behörden nicht zu ignorieren. In der ukrainischen Hauptstadt gibt es mehrfach am Tag Luftalarm. Weil inzwischen auch Menschen, die vor den Angriffen geflüchtet waren, wieder nach Kiew zurückkehren, forderte Klitschko, dies zu unterlassen und an sicheren Orten zu bleiben.

Auch aus dem Osten und Süden des Landes werden weitere Bombardierungen gemeldet. Bei einem Beschuss des Industriebezirks der ostukrainischen Metropole Charkiw wurden ukrainischen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Angriffe auch in der zentralen Ukraine

Die Ukraine berichtete zudem von einem russischen Luftangriff auf einen Flugplatz in der Stadt Olexandrija im Gebiet Kirowohrad in der zentralen Ukraine. Die Rettungsarbeiten liefen, schrieb der Bürgermeister Serhij Kusmenko auf Facebook. Über Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Auch die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk wurde laut ukrainischer Seite bei Angriffen stark zerstört. Die wichtigsten Straßen seien erheblich beschädigt und auch die Wasserversorgung sei erst einmal eingestellt, sagte der Militärverwalter gestern im ukrainischen Fernsehen.

Neue Versuche für Fluchtkorridore

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Militär- und Geheimdienstchefs die Lage in der von russischen Truppen umzingelten Hafenstadt Mariupol erörtert. "Die Details können jetzt nicht öffentlich gemacht werden, aber wir tun alles, was wir können, um unsere Leute zur retten", sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. Große Teile der strategisch wichtigen Stadt liegen nach wochenlangen Kämpfen in Trümmern.

Laut Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk soll ein weiterer Versuch gestartet werden, verbliebene Bewohner per Fluchtkorridor in Sicherheit zu bringen. In Privatfahrzeugen sollen sie Mariupol in Richtung Saporischschja verlassen.

Weitere Korridore seien in der Region Luhansk eingerichtet worden, mit vorläufigem Ziel Bachmut. Auch aus Sjewjerodonezk sollten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Korridore könnten aber nur funktionieren, wenn der Beschuss seitens der russischen Besatzer eingestellt werde, schrieb Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, die Flucht von Zivilisten über solche Korridore zu sabotieren.