Krieg gegen die Ukraine Blinken und Austin in Kiew Stand: 25.04.2022 07:21 Uhr

Die US-Minister Blinken und Austin haben am Sonntag Kiew besucht. Sie sagten Präsident Selenskyj weitere 300 Millionen Dollar Militärhilfe zu. Zudem kündigten sie die Rückkehr von US-Diplomaten in die Ukraine an.

Nach ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben der US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin weitere Militärhilfe für die Ukraine angekündigt. Die USA würden mehr als 300 Millionen Dollar an ausländischer Militärfinanzierung zur Verfügung stellen und Munition im Wert von 165 Millionen Dollar verkaufen, teilten die US-Minister mit.

Austin und Blinken gaben insgesamt 713 Millionen Dollar ausländische Militärhilfe für die Ukraine und 15 verbündete und Partnerländer bekannt. Rund 322 Millionen Dollar davon sind für Kiew bestimmt. Der Rest, rund 400 Millionen Dollar, geht an NATO-Mitglieder und Länder, die der Ukraine wichtigen militärischen Nachschub geliefert haben, verlautete aus US-Regierungskreisen. Die neuen Zusagen bringen die gesamte US-Militärhilfe für die Ukraine seit Kriegsbeginn auf einen Umfang von 3,7 Milliarden Dollar, hieß es weiter.

USA wollen neue Kiew-Botschafterin ernennen

Es werde auch bald ein neuer US-Botschafter für die Ukraine nominiert und US-Diplomaten, die das Land vor dem Krieg verlassen haben, würden ab der kommenden Woche schrittweise zurückkehren, hieß es weiter. Blinken erklärte, dass US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen die derzeitige US-Botschafterin in der Slowakei, Bridget Brink, zur neuen Botschafterin in Kiew ernennen wolle. Der US-Botschafterposten in Kiew ist seit 2019 offiziell unbesetzt.

Blinken und Austin waren die hochrangigsten amerikanischen Regierungsmitglieder, die seit der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar Kiew besuchten. Das Treffen mit Selenskyj fand am Sonntag statt, sagte dessen Berater Olexij Arestowitsch im ukrainischen Fernsehen. Der Besuch fand unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen statt und wurde von den USA erst bestätigt, nachdem Austin und Blinken das ukrainische Hoheitsgebiet wieder verlassen hatten. Journalistinnen und Journalisten, die die US-Minister begleiteten, durften über den Besuch nicht berichten, bevor er vorbei war.

EU erwägt Sanktionen auf russisches Öl

Einem Medienbericht zufolge bereitet die EU weitere Sanktionen gegen Russland vor. "Wir arbeiten an einem sechsten Sanktionspaket, und eines der Themen, die wir in Betracht ziehen, ist eine Form von Ölembargo. Wenn wir Sanktionen verhängen, müssen wir dies auf eine Weise tun, die den Druck auf Russland maximiert und gleichzeitig den Kollateralschaden für uns selbst minimiert", sagt der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, der Zeitung "Times".

In Selenskyjs Heimatstadt Krywyj Rih bereitet man sich indes auf einen baldigen Angriff russischer Truppen vor. Die ukrainischen Streitkräfte rechneten mit einer Offensive in den kommenden Tagen, schrieb der örtliche Militärchef Oleksandr Wilkul im Online-Dienst Telegram. Man habe mehrstufige Verteidigungslinien aufgebaut und versuche, Zivilisten aus gefährdeten Gebieten zu bringen. Krywyj Rih ist unter anderem dank der Eisenerz-Förderung ein wichtiges Industriezentrum für die Ukraine. In den vergangenen Wochen wurde die Stadt wiederholt Ziel von Raketenangriffen.

Feuer in russischem Öldepot

Unweit der Grenze zur Ukraine brach in einem russischen Öldepot ein schwerer Brand aus. Das Feuer habe in der Stadt Brjansk Lagertanks erfasst, teilte der Katastrophenschutz der Nachrichtenagentur Tass mit. Es liefen Löscharbeiten. Zunächst gab es weder Informationen zur möglichen Ursache, noch dazu, ob es einen Zusammenhang zum Krieg in der Ukraine gibt.

In im Internet veröffentlichten Videos waren aus der Entfernung hohe Flammen zu sehen. Brjansk ist weniger als 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Anfang April hatte Russland nach einem Brand in einem Öllager in der russischen Stadt Belgorod die Ukraine dafür verantwortlich gemacht. Die Ukraine wies das zurück.

OSZE fordert Freilassung von Mitarbeitern

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) forderte die sofortige Freilassung von vier lokalen Mitarbeitern im Osten der Ukraine. Sie seien in Gebieten der Bezirke Luhansk und Donezk festgenommen worden, die nicht unter der Kontrolle der Regierung in Kiew stehen. "Sie werden schon seit einiger Zeit ohne Anklage festgehalten, und die OSZE und ihre Familien werden nicht ausreichend über ihre Situation informiert", sagte der polnische Außenminister und derzeitige OSZE-Vorsitzende Zbigniew Rau. Die lokalen Mitarbeiter waren nach dem Abzug internationaler Beobachter in der Ukraine geblieben.