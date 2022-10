Wir sehen Raketenabschüsse. Aber meiner Meinung nach haben die Russen ihre Taktik etwas geändert. Statt einmal einen massiven Beschuss zu machen, damit Menschen in Schutzkellern abwarten können und unsere Luftabwehr ihre Aufgabe erledigen kann, feuern sie mehrmals in gewissen Abständen eine deutlich kleinere Zahl an Raketen ab. So müssen die Menschen länger in den Schutzräumen bleiben. Was ist das, wenn nicht Terror? Alle drei Stunden schießen sie Raketen ab.