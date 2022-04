Krieg in der Ukraine Moskau will Fluchtkorridor aus Mariupol öffnen Stand: 01.04.2022 03:30 Uhr

Russland hat angekündigt, einen Fluchtkorridor aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol zu öffnen. Ob die Evakuierung gelingt, ist jedoch unklar. Die Ukraine rechnet derweil mit noch härteren Gefechten im Osten und Süden des Landes.

Die angekündigte Evakuierungsaktion für Zivilisten aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol soll nach russischen Angaben am Morgen beginnen. Ein Fluchtkorridor ins 220 Kilometer entfernte Saporischschja werde um 10.00 Uhr (Ortszeit; 09.00 Uhr MESZ) "wieder geöffnet", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Die Maßnahme folge einem "persönlichen Appell" von Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an Kreml-Chef Wladimir Putin.

Rotes Kreuz bereit für Evakuierung

"Um den Erfolg dieser humanitären Maßnahme zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, sie unter direkter Beteiligung von Vertretern des UN-Flüchtlingskommissars und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) auszuführen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Ein Team des Roten Kreuz kam in der Nacht im nahe gelegenen Saporischschja an. Die Helfer hätten Medikamente, Essen, Wasser, Hygieneartikel und andere Dinge dabei, sagte der stellvertretende IKRK-Direktor für Einsätze, Julien Lerisson.

Man habe von hoher Seite Zusagen für den Fluchtkorridor, müsse aber sicher gehen, dass diese Informationen auch weiter unten in der Befehlskette ankämen, damit das Team auch sicher in die Stadt und wieder heraus kommen könne. Nach ukrainischen Angaben sollen 45 Busse Menschen aus Mariupol bringen. Dieser Konvoi sei in der Nacht allerdings aufgehalten worden - was den Erfolg der Evakuierung erneut in Frage stellt.

Wie die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk in einem Online-Posting sagte, sind die Busse außerhalb von Berdjansk, etwa 75 km westlich von Mariupol, aufgehalten worden. "Morgen werden wir weiter versuchen, einen humanitären Korridor nach Mariupol durchzusetzen, um unsere Leute nicht allein zu lassen", so Wereschtschuk.

Im belagerten Mariupol sind seit Wochen zehntausende Zivilisten von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Die humanitäre Situation in der Hafenstadt wird von Hilfsorganisationen als katastrophal beschrieben. Evakuierungsversuche waren in den vergangenen Wochen mehrfach gescheitert. Russland und die Ukraine machten sich dafür gegenseitig verantwortlich.

Neue russische Offensiven im Osten und Süden erwartet

Die Ukraine bereitet sich währenddessen auf neue russische Großoffensiven im Osten und Süden des Landes vor. Russland positioniere seine Einheiten in der Ukraine neu und versuche "höchstwahrscheinlich", seinen Einsatz im Donbass zu verstärken, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Zu erwarten seien "Offensivaktionen, die noch mehr Leid verursachen werden".

Die Lage in der Südukraine und im Donbass bleibe extrem schwierig, sagte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Vor der Ukraine lägen noch Kämpfe. Das Land müsse noch einen sehr schweren Weg beschreiten, um das zu bekommen, was es wolle.

Ähnlich äußerte sich der ukrainische General Pawlo "Maestro" in Charkiw. Die russische Armee stelle sich neu auf, "um ihre maximalen Kräfte in der Süd- und Ostukraine einzusetzen."

Selenskyj warnt vor neuen Angriffen nach Verlegung von Soldaten

Selenskyj warnte seine Landsleute davor, den Rückzug russischer Truppen aus mehreren Gebieten vorschnell als Sieg zu werten. Das sei bloß eine russische Taktik, sagte Selenskyj in seiner täglichen Ansprache an die Nation. Während einige russische Soldaten nördlich von Kiew, rund um Tschernihiw und Sumy im Nordosten abgezogen worden seien, habe sich die Situation im Südosten des Landes weiter zugespitzt.

"Wir kennen ihre Absichten. Wir wissen, was sie planen und was sie tun", sagte Selenskyj. Die Russen konzentrierten ihre militärische Schlagkraft jetzt auf andere Gebiete, die möglicherweise für die Ukrainer schwieriger zu verteidigen seien.

Der Präsident sagte, er habe am Donnerstag mit EU-Ratspräsident Charles Michel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesprochen. Einer seiner Berater habe zudem mit dem nationalen Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, telefoniert. "Wir brauchen mehr Unterstützung, genau jetzt, da die russischen Truppen zusätzliche Kräfte in bestimmten Gebieten konzentrieren", sagte er.

Ukrainische Truppen haben derweil nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen elf Siedlungen im südukrainischen Gebiet Cherson zurückerobert. Beim Vormarsch im Norden der Region sei ihnen auch schwere russische Militärtechnik in die Hände gefallen, darunter Panzer vom Typ T-64, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Dank des Erfolgs könnten die Einwohnerinnen und Einwohner nun Lebensmittel und Medikamente erhalten. Die Zivilbevölkerung habe die ukrainischen Kräfte freudig begrüßt. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Lage in Kiew entspannt sich etwas

Nach Angaben des Generalstabs in Kiew konnten russischen Einheiten an keiner Stelle Geländegewinne verzeichnen. Die ostukrainische Großstadt Charkiw werde weiter beschossen, ein Durchbruchsversuch nahe der Stadt Isjum sei aber gescheitert. Auch ein russischer Vorstoß im südukrainischen Gebiet Mykolajiw sei nicht erfolgreich gewesen. Im Norden hätten sich einige russische Einheiten zurückgezogen. Moskau hatte angekündigt, die Angriffe auf Kiew zu reduzieren und sich auf die Offensive im ostukrainischen Kohlerevier Donbass zu konzentrieren.

Die Lage in Kiew habe sich nach Angaben des Stadtkommandanten etwas entspannt. "Dank der standhaften Verteidigung und der heldenhaften Aktionen unserer Truppen verbessert sich die Situation rund um die Stadt", hieß es in einer Mitteilung von General Mykola Schyrnow. In den Außenbezirken der ukrainischen Hauptstadt werde aber weiterhin gekämpft.

Die zivile Infrastruktur werde wiederhergestellt, dies betreffe Unternehmen ebenso wie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, betonte Schyrnow. Der Donnerstag sei ruhig gewesen. "Das ukrainische Militär und Unterabteilungen des staatlichen Rettungsdienstes säubern und entminen die befreiten Gebiete", teilte Schyrnow weiter mit. Er rief die Bevölkerung trotz der Fortschritte zur Vorsicht auf. Luftalarmsignale sollten weiter beachtet werden.

Kiew weiter aus der Luft gefährdet

Gleichzeitig warnte NATO-Chef Stoltenberg vor einem anhaltenden Druck Russlands auf Kiew im Norden des Landes und andere Städte. Nach Einschätzung der US-Regierung ist die ukrainische Hauptstadt weiter stark durch russische Luftangriffe gefährdet. Russlands Gerede von Deeskalation sei "schöne Rhetorik", sagte ein hochrangiger Pentagon-Vertreter. "Aber es bedeutet nicht, dass die Bedrohung aus der Luft weniger wird." In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der Lufteinsätze deutlich erhöht worden. Die Angriffe konzentrierten sich vor allem auf Kiew oder auch Tschernihiw.

Ein Konvoi, der Zivilisten aus der belagerten nordukrainischen Stadt Tschernihiw in Sicherheit bringen sollte, wurde nach ukrainischen Angaben beschossen. Ein Mensch sei getötet und vier weitere seien schwer verletzt worden, sagte die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denissowa. Den russischen Truppen warf sie vor, jegliche Evakuierungsversuche zu verhindern. Zehntausende Zivilisten säßen deshalb in Tschernihiw "ohne Nahrung, Wasser und Heizung" fest.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Berichte über Verstrahlung nach Abzug aus Tschernobyl

Derweil sind russische Truppen vom Gelände des havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl abgezogen. Die Russen hätten schriftlich die Kontrolle über das Gebiet wieder an die Ukrainer übertragen, teilte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA unter Berufung auf ukrainische Angaben mit.

Der staatliche Energieversorger Energoatom berichtete, dass russische Soldaten dort "erhebliche Strahlendosen" abbekommen hätten. Sie hätten Gräben im Wald in der Sperrzone rund um das Atomkraftwerk ausgehoben. Dabei könnten sie mit verstrahltem Material unter der Oberfläche in Kontakt geraten sein. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es aber nicht. Weder der Kreml noch die IAEA gaben einen Kommentar ab.

Die Soldaten hätten solche großen Strahlungsdosen abbekommen, "dass ihnen die Konsequenzen von Ärzten in speziellen Schutzanzügen erklärt werden" müssten, schrieb die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk in der Nacht auf Facebook. "Dies ist ein Fall, in dem der Feind Angst macht durch das Stroh in seinem Kopf."

Entführte Soldaten aus Tschernobyl?

Weiterhin hieß es, die Russen hätten ukrainische Soldaten mitgenommen, die sie seit Kriegsbeginn als Geiseln gefangen hielten.

"Als sie von der Atomanlage Tschernobyl wegrannten, nahmen die russischen Besatzer Mitglieder der Nationalgarde mit, die sie seit dem 24. Februar als Geiseln gefangen gehalten hatten", teilte die ukrainische Atombehörde Energoatum im Messengerdienst Telegram unter Berufung auf Arbeiter in der Anlage mit. Um wie viele ukrainische Soldaten es sich handelte, war unklar.

Russische Soldaten hätten zudem "Ausrüstung und andere Wertgegenstände" aus der stillgelegten Atomanlage gestohlen, erklärte die für das Sperrgebiet zuständige Behörde. Ukrainische Spezialisten würden nun auf das Gelände geschickt, um es auf "potenzielle Sprengkörper" hin zu durchkämmen.

Die IAEA kündigte an, in den nächsten Tagen eine Unterstützungsmission nach Tschernobyl entsenden zu wollen, um den ukrainischen Behörden zu helfen.