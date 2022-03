Krieg in der Ukraine Moskau bietet Feuerpause für Mariupol an Stand: 31.03.2022 07:47 Uhr

Die russische Führung hat eine Feuerpause für die Hafenstadt Mariupol angeboten. Die Ukraine sprach dagegen von einem "Manipulationsversuch". Bei einem Raketenangriff auf die Stadt Dnipro wurde ein Tanklager zerstört.

Russland hat erneut eine Feuerpause für die schwer zerstörte südukrainische Hafenstadt Mariupol angeboten. Die Maßnahme könnte um 9.00 Uhr MESZ in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen humanitären Korridor herauszuholen, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Der Fluchtweg soll demnach über die unter russischer Kontrolle stehende Stadt Berdjansk ins 250 Kilometer entfernte Saporischschja führen. Dazu sollten auch das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) beteiligt werden. Wie dies genau geschehen soll, war unklar.

Ukraine winkt ab

Die ukrainische Regierung bezeichnete die russische Ankündigung als Versuch der "erneuten Manipulation". Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Ansprache: "Wir glauben niemandem, keiner einzigen schönen Phrase." Russland hatte bereits mehrfach entsprechende Ankündigungen gemacht. Die Evakuierungsaktionen waren jedoch meist gescheitert, wofür sich beide Seiten gegenseitig die Schuld gaben.

Selenskyj erklärte zudem, Russland wolle seine Truppen im Donbass verstärken und plane dort eine große Offensive. Dazu würden Truppen aus der Region Kiew abgezogen, die dort erfolgreich von ukrainischen Streitkräften zurückgeschlagen worden seien.

Baerbock: Zivilisten müssen gerettet werden

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wies am darauf hin, dass "noch immer weit mehr als 100.000 Zivilisten" in Mariupol eingeschlossen seien. Sie erlebten seit Wochen "einen kaum vorstellbaren Albtraum ohne Strom, ohne Wasser, ohne Heizung in einer Stadt, auf die pausenlos russische Bomben, Raketen und Granaten fallen, und die dem Erdboden gleich gemacht wird".

Russland scheine "entschlossen, die Stadt zu erobern oder zu vernichten, egal um welchen menschlichen Preis". Sie rufe die russische Regierung auf, "sichere Korridore für Zivilpersonen zur freiwilligen Evakuierung und die Lieferung humanitärer Hilfe für diejenigen zu ermöglichen, die nicht gehen können oder bleiben wollen".

US-Militärs gehen davon auch aus, dass die russischen Streitkräfte begonnen hätten, sich aus der Region um das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl nördlich von Kiew zurückzuziehen. "Wir glauben, dass sie abziehen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, dass sie alle weg sind", sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

Tanklager zerstört

Unterdessen gingen in der Nacht die Kämpfe in weiten Teilen der Ukraine weiter. Bei einem Raketeneinschlag in der Großstadt Dnipro wurde nach ukrainischen Angaben ein Treibstofflager zerstört. Trümmer hätten zudem zwei Tanklastwagen beschädigt, teilte der Leiter des Regionalrats, Mykola Lukaschuk, mit. Es habe keine Opfer gegeben.

Pawlo Kyrylenko vom Koordinierungszentrum der Region Donezk warf Russland den Einsatz von Phosphorgranaten vor. In der Kleinstadt Marinka hätten die von russischen Soldaten eingesetzten Waffen "ein Dutzend Brände" verursacht. Der Luftwaffe in Kiew zufolge feuert Russland sogar vom Kaspischen Meer aus Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht unabhängig zu überprüfen.