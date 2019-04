Präsidentenwahl in Ukraine Schlagabtausch im Stadion

Es war ein ungewöhnliches Rededuell: Vor Tausenden Zuhörern haben sich die beiden ukrainischen Präsidentschaftskandidaten im Olympiastadion von Kiew einen Schlagabtausch geliefert - natürlich ging es auch um Russland.



Es begann mit einem Handschlag, dann folgten schnell die ersten scharfen Angriffe: Die beiden Kandidaten der Stichwahl in der Ukraine haben sich im Olympiastadion in Kiew eine hitzige Debatte geliefert. Mehrere Fernsehsender übertrugen die Debatte vor der Wahl am Sonntag - auch in Russland.

Wladimir Selenskij gestand zu Beginn, dass er selbst vor fünf Jahren Amtsinhaber Petro Poroschenko als Hoffnungsträger gewählt habe. "Es war ein Fehler", sagte der Favorit der Abstimmung. Die krisengeschüttelte Ex-Sowjetrepublik sei heute das ärmste Land - unter "dem reichsten Präsidenten".

Rededuell mit Stadionatmosphäre: Amtsinhaber Poroschenko und der Komiker Selenskyj haben im Stadion von Kiew debattiert.

Das Lächeln Poroschenkos

Poroschenko, der selbstsicher und mit einem Lächeln auftrat, wies hingegen die Vorwürfe der Korruption zurück. Der Amtsinhaber warnte vor der Gefahr, dass Russland mit seinem Präsidenten Wladimir Putin die Kontrolle über die Ukraine erlangen könne. "Wir stehen heute vor äußeren Herausforderungen, die vom Präsidenten Mut, Kraft, internationale Erfahrung erfordern", sagte er.

Poroschenko bezeichnete seinen Herausforderer als unfähig, "den russischen Aggressor zu besiegen". Während Poroschenko nur Ukrainisch sprach, wechselte Selenskij zeitweise ins Russische. Der 41-jährige Selenskij betonte, dass er sich im Gegensatz zu Poroschenko noch nie mit Putin getroffen habe. Er warf dem Staatschef vor, den Krieg im Osten der Ukraine - anders als vor fünf Jahren versprochen - nicht beendet zu haben.

"Ich bin nicht ihr Opponent, ich bin ihr Urteil", sagte Selenskij. Er wolle nur eine Amtszeit regieren und dafür sorgen, dass die korrupte Machtelite verschwinde.