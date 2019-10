Nach Rassismusvorfällen UEFA vor Anklage gegen Bulgarien

Widerwärtig und abscheulich: So hat Boris Johnson die rassistischen Ausfälle beim EM-Qualifikationsspiel England gegen Bulgarien bezeichnet. Die UEFA ermittelt, und auch Bulgariens Regierungschef findet deutliche Worte.

Noch wartet die UEFA die offizielle Mitteilung ihrer Disziplinarkommission ab, doch es gibt kaum Zweifel, dass die UEFA Anklage gegen den bulgarischen Fußballverband erheben wird. Grund sind erneute rassistische Ausfälle bulgarischer Fans, diesmal beim EM-Qualifikationsspiel gegen England.

Klare Ansage: Bulgarische Fußballfans zeigen "No Respect"-Pullover

Bulgarien als Wiederholungstäter

6:0 stand es am Ende für die Engländer, doch schon am Montagabend war klar, dass das Spiel nicht wegen des Ergebnisses für Schlagzeilen sorgen würde. Nach rassistischen Vorfällen in vorangegangenen Spielen gegen Tschechien und den Kosovo schon vor halbleeren Rängen gestartet, fielen bulgarische Fans während der Partie erneut mit rassistischen Ausfällen auf. Sie zeigten den Hitlergruß und setzten Englands Raheem Sterling und Tyrone Mings mit Affenlauten herab. Zwei Mal musste das Spiel unterbrochen werden und stand kurz vor dem Abbruch.

Opfer rassistischer Attacken: Englands Fußballspieler Tyrone Mings

Regierungschef kritisiert Vorfälle scharf

Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow forderte den Rücktritt des Präsidenten des bulgarischen Fußballverbandes. Zugleich verurteilte Borissow die Vorkommnisse scharf. "Es ist unzulässig, dass Bulgarien, das einer der tolerantesten Staaten der Welt ist, wo Menschen unterschiedlicher Ethnien und Religionen in Frieden leben, mit Rassismus und Fremdenhass verbunden wird", schrieb er am Dienstag auf Facebook.

Großbritaniens Premierminister Boris Johnson kritisierte die Vorfälle ebenfalls als widerwärtig und abscheulich. Die UEFA müsse nun eine harte Entscheidung treffen.

Bulgarien droht Strafe durch UEFA

Bulgarien droht laut UEFA-Disziplinarreglement nun ein Geisterspiel ohne Zuschauer und eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Die Strafe könnte aber noch höher ausfallen, weil bereits beim EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien am 17. November 3000 Plätzen leer bleiben müssen. Denn auch im Hinspiel am 10. Juni in Prag hatten bulgarische Fans für rassistische Zwischenfälle gesorgt.