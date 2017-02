Bildungsangebote und finanziellen Hilfen - mit solchen Anreizen will die Bundesregierung Tunesier dazu bewegen, freiwillig zurückzukehren. Das kündigte Kanzlerin Merkel nach einem Treffen mit Tunesiens Regierungschef Chahed an. Die umstrittenen Auffanglager waren kein Thema.

Ausreisepflichtige Tunesier sollen verstärkt in ihr Heimatland zurückgeführt werden - idealerweise freiwillig. Nach einem Treffen mit Tunesiens Premierminister Youssef Chahed sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin, es sei darüber diskutiert worden, freiwillige Rückkehr attraktiver zu machen. Demnach sollen die Betroffenen Bildungsangebote und eine Starthilfe erhalten. Die Rückführung "funktioniert besser, wenn wir es freiwillig tun können", so Merkel.

Die Kanzlerin machte allerdings auch deutlich: "Wer sich auf diese freiwillige Rückkehr nicht einlässt, dem müssen wir sagen, dann müssen wir es eben auch unfreiwillig tun." Dabei gebe es noch Verbesserungsbedarf.

Merkel trifft Tunesiens Regierungschef Chahed

tagesschau 15:00 Uhr, 14.02.2017, Arnd Henze, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-259941~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

1500 ausreisepflichtige Tunesier in Deutschland

Die Details sollen morgen zwischen Chahed und Bundesinnenminister Thomas de Maizière besprochen werden. Auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller soll dazu Vorschläge machen. In Deutschland leben rund 1500 ausreisepflichtige Tunesier. 2016 sind Merkel zufolge nur 116 in ihr Heimatland zurückgekehrt. Aus Tunesien kommen nur rund ein Prozent der derzeit in Italien anlandenden Flüchtlinge. Hauptherkunftsland ist nach wie vor Libyen.

Keine Vereinbarungen gab es bei möglichen Auffanglagern für Flüchtlinge in dem nordafrikanischen Land. Chahed sagte, diese seien nicht Teil des Gesprächs mit der Kanzlerin gewesen. Er hatte sie bereits zuvor in einem Zeitungsinterview abgelehnt. Auf eine Nachfrage zu solchen Lagern sagte Merkel: "Das Wort, das Sie genannt haben, ist eh nicht Teil meines Sprachschatzes."

Merkel sagte, beim Thema Migration strebe sie Vereinbarungen an, die beiden Staaten nützen. Deutschland wolle abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien zurückführen. Gleichzeitig wolle man dem Land beispielsweise durch Investitionen mehr helfen. Sie verglich das explizit mit dem EU-Türkei-Abkommen, das vorsieht, dass die Türkei irregulär in Griechenland ankommende Flüchtlinge zurücknimmt und dafür finanzielle Unterstützung der EU bei der Versorgung der Asylsuchenden bekommt.

Merkel und Chahed auf dem Breitscheidplatz

Im Anschluss an das Treffen besuchten Merkel und Chahed in Berlin den Ort des islamistischen Terroranschlags vom 19. Dezember. Der aus Tunesien stammende Attentäter Anis Amri war mit einem Lastwagen durch den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast und hatte insgesamt 12 Menschen getötet und etwa 50 zum Teil schwer verletzt. Amri war ausreisepflichtig, konnte aber wegen fehlender Papiere nicht nach Tunesien abgeschoben werden.

Noch in diesem Frühjahr will Merkel selbst nach Tunesien reisen, das kündigte die Kanzlerin nach dem Treffen an.