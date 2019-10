Trump droht mit Zerstörung der türkischen Wirtschaft

Auch aus der eigenen Partei hagelt es Kritik an Trumps Entscheidung, Truppen aus Nordsyrien abzuziehen. Der US-Präsident reagiert mit Warnungen an die Türkei - und droht, deren Wirtschaft zu zerstören.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

US-Präsident Donald Trump war offensichtlich überrascht, wie heftig die Kritik an dem angekündigten Rückzug aus Nordsyrien ausfiel - vor allem in seiner eigenen Partei. Der republikanische Senator Lindsey Graham sprach von einem "sich anbahnenden Desaster". Gemeinsam mit demokratischen Außenpolitikern kündigte der Republikaner eine überparteiliche Resolution im Kongress an: Sollte die Türkei die Kurden in Syrien angreifen, werde man Sanktionen gegen die Türkei verhängen und ihre NATO-Mitgliedschaft suspendieren.

Drohung auf Twitter

Angesichts der massiven Kritik wollte US-Präsident Trump dem Eindruck entgegen wirken, der US-Truppenrückzug lasse die Kurden im Norden Syriens im Stich. Wörtlich drohte Trump auf Twitter: "Wenn die Türkei irgendetwas übernimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen."

Schon vor einem Jahr hatte Trump im Streit um einen US-Pastor in der Türkei Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Der Wert der türkischen Lira brach damals ein.

Kritik an Europa

Trump erwartet von der Türkei auch, dass sie sich um die 10.000 noch gefangenen IS-Kämpfer im Norden Syriens kümmert. Erneut kritisierte Trump, dass die europäischen Staaten nicht bereit sind, die aus ihren Ländern stammenden IS-Kämpfer in ihre Heimat zurückzubringen, um ihnen dort den Prozess zu machen.

Am frühen Montagmorgen hatte Trump den Abzug der 1000 US-Soldaten verteidigt. Es sei an der Zeit, dass - so Trump wörtlich - "wir uns aus diesen lächerlichen endlosen Kriegen zurückziehen und unsere Soldaten nach Hause bringen". Die Terrormiliz IS sei zu 100 Prozent besiegt. Jetzt sei es an der "Türkei, an Europa, Syrien, Iran, Irak, Russland und den Kurden", die Situation zu lösen.

Trump droht mit Zerstörung der türkischen Wirtschaft

Martin Ganslmeier, ARD Washington

