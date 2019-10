Verhältnis USA-Türkei Nato-Partner in der Beziehungskrise

Im Kalten Krieg waren die Türkei und die USA enge Partner. Doch seit einigen Jahren kriselt es. Washingtons heftige Reaktion auf die türkische Invasion in Syrien illustriert eine gegenseitige Entfremdung.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es gibt kaum jemanden in Washington, der sich über Jahrzehnte so intensiv mit dem türkisch-amerikanischen Verhältnis befasst hat wie Bulent Aliriza. Der Direktor des Türkei-Zentrums in der Washingtoner Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies) war früher Diplomat und Dozent an verschiedenen Universitäten.

Auf die Frage, ob das türkisch-amerikanische Verhältnis je zuvor so schlecht wie heute war, antwortet er: Alles schon mal da gewesen. 1974 habe der US-Kongress wegen des Zypern-Krieges sogar ein Waffenembargo gegen die Türkei beschlossen, das mehr als zwei Jahre hielt. Eines sei heute jedoch schlimmer als je zuvor:

"Der Mangel rationaler politischer Entscheidungen im Weißen Haus. Es gibt keinerlei Abstimmung mehr mit den Ministerien. Der US-Präsident telefoniert einfach mit dem türkischen Präsidenten und trifft eine Entscheidung mit schrecklichen Konsequenzen."

USA verhängen Sanktionen gegen die Türkei und fordern sofortigen Waffenstillstand in Syrien

tagesthemen 22:15 Uhr, 15.10.2019, Jan Philipp Burgard, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-608017~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Liebesfest" zwischen Trump und Erdogan

Trump sei sich vermutlich über die Folgen eines US-Abzugs aus Syrien nicht im Klaren gewesen, vermutet der Türkei-Experte, weshalb er Erdogan grünes Licht gab. Umso mehr ärgere sich Erdogan nun über die heftigen Proteste und Sanktionsdrohungen im US-Kongress. Und das trotz der guten Chemie zwischen ihm und Trump, betont Bulent Aliriza:

"Das ist immer noch ein Liebesfest zwischen den beiden. Es ist wie mit Russland. Russland hat keine Freunde in Washington, aber einen im Weißen Haus. Die Türkei hat nur wenige Freunde in Washington, aber Erdogan hat einen Freund im Weißen Haus."

Die gegenseitigen Sympathien beider Präsidenten könnten jedoch nicht über die unterschiedlichen Interessen beider Länder hinwegtäuschen. Im Kalten Krieg diente die Türkei den USA noch als wichtiges Bollwerk gegen sowjetischen Einfluss. Doch spätestens seit Erdogan Präsident ist, verfolgt die Türkei eigenwilligere Ziele.

Verschlechterungen in 2013 und 2016

Deutliche Verschlechterungen im bilateralen Verhältnis gab es in den Jahren 2013 und 2016. 2013 war Erdogan verärgert, dass die Obama-Regierung den Sturz der Muslim-Brüder in Ägypten nicht verhinderte. Und dass Obama nicht aktiv in den Krieg gegen Syriens Diktator Assad eingriff. 2016 dann der gescheiterte Putschversuch in der Türkei. Bis heute ist Erdogan überzeugt, dass die in den USA aktive Gülen-Bewegung hinter dem Putsch steckte. Umgekehrt ärgerte die US-Regierung die Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei und Erdogans Kauf russischer Abwehrraketen vom Typ S 400.

"Alles zusammen hat zu einer Distanzierung der beiden Nato-Verbündeten geführt. Außerdem zeigen Umfragen, dass eine große Mehrheit der Türken die USA nicht als Verbündeten sieht, sondern als Feind."

Erdogan kann innenpolitisch punkten, wenn er sich den USA widersetzt, ist Bulent Aliriza überzeugt. Auch deshalb beurteilt der Türkei-Experte die Erfolgsaussichten des Vermittlungsversuchs von Vizepräsident Pence in der Türkei skeptisch. Eine amerikanische Vermittler-Rolle zwischen Türken und Kurden werde Erdogan ohnehin nicht akzeptieren. Ein baldiger Stopp der türkischen Invasion oder gar ein Rückzug sei ebenfalls unrealistisch:

"Das ist zu wenig und kommt zu spät. Trump hätte früher über die Folgen seiner Entscheidung nachdenken sollen, bevor er Pence in diese aussichtslose Mission schickt."

Nach türkischer Invasion: Schwierige Arbeit für Hilfsorganisationen in Nordsyrien

nachtmagazin 00:50 Uhr, 16.10.2019, Daniel Hechler, ARD Kairo, zzt. Began





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-608047~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Droht ein dauerhafter Bruch?

Die bisherigen Sanktionen der Trump-Regierung hält der Türkei-Experte bei der Denkfabrik CSIS für bloßen Etikettenschwindel Trumps, um den Kongress von schärferen Sanktionen abzuhalten. Ein echtes Umdenken der Türkei könne der Kongress nur erreichen, wenn er die Finanz- und Wirtschaftshilfen für die Türkei streiche und Sanktionen gegen Erdogan persönlich verhänge. Manche US-Senatoren fordern gar den Ausschluss der Türkei aus der Nato. Droht in den nächsten Jahren also ein dauerhafter Bruch im Verhältnis zwischen der Türkei und den USA? Kommt es gar zu einer neuen Allianz zwischen Ankara und Moskau? Auf gar keinen Fall, meint Bulent Aliriza:

"Die Türkei kann sich nicht vom Westen lösen. Schon weil sie die finanzielle Unterstützung und Investitionen aus dem Westen braucht. Das kann Russland niemals leisten."

Mittel- und langfristig sieht der Türkei-Experte deshalb gute Chancen für eine Wiederannäherung beider Länder. Doch wie in einer langen Ehe, in der sich viele Konflikte aufgestaut haben, sei eine offene und ehrliche Aussprache beider Seiten nötig. Nur so lasse sich die eingerostete Beziehung wiederbeleben.