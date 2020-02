Nach Angriff auf türkische Soldaten Gefechte zwischen Türkei und Syrien

In der syrischen Provinz Idlib sind vier türkische Soldaten bei einem Angriff der syrischen Armee getötet worden. Die Türkei reagierte mit einer Gegenoffensive. Mindestens 35 syrische Soldaten sollen getötet worden sein.

Die syrische Armee hat bei ihrem Vormarsch auf die letzte größere Rebellenhochburg in der Provinz Idlib vier türkische Soldaten getötet. Durch den Artilleriebeschuss im Nordwesten Syriens seien außerdem neun Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Die Soldaten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hätten angegriffen, obwohl sie zuvor auf die Stellungen der türkischen Kräfte hingewiesen worden seien.

Die Türkei reagierte mit Gegenangriffen. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte in Ankara, man habe unter anderem mit Kampfflugzeugen zahlreiche Stellungen attackiert. Dabei seien 30 bis 35 syrische Soldaten getötet worden. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von sechs Toten und mehr als 20 Verletzten.

Hunderttausende Menschen auf der Flucht

Die Türkei verfügt über zwölf militärische Beobachtungsposten in Idlib. Sie waren auf der Grundlage eines im September 2018 geschlossenen Abkommens zwischen Russland, dem wichtigsten Verbündeten Assads, und der Türkei eingerichtet worden.

Die Assad-Truppen rücken mit Unterstützung der russischen Luftwaffe in Idlib vor und haben bereits Dutzende Ortschaften eingenommen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Die Türkei, die bereits 3,6 Millionen Syrer aufgenommen hat, befürchtet viele weitere Flüchtlinge.

Am Freitag hatte Erdogan mit einer Militäroffensive im Nordwesten Syriens gedroht, sollte die Lage in Idlib nicht sofort geklärt werden. "Wir werden tun, was nötig ist, wenn jemand unser Territorium bedroht", sagte er. Das schließe den Einsatz des Militärs ein.