Die erste Lawine in Ostanatolien verschüttete mehrere Fahrzeuge. Etwa 300 Retter suchten nach Vermissten, als eine zweite Lawine niederging. Mindestens 21 Menschen starben, etwa 50 Helfer wurden verschüttet. Die Suche läuft.

Bei zwei Lawinenabgängen im ostanatolischen Gebirge sind nach Angaben lokaler Behörden mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Am Dienstagabend hatte die erste Lawine ein Schneeräumfahrzeug und einen Kleinbus auf einer Straße in einem Gebirgstal bei Bahcesaray in der Provinz Van erfasst; fünf Menschen kamen dabei nach amtlichen Angaben ums Leben.

Nach zwei Vermissten suchten etwa 300 Einsatzkräfte noch heute, als sie von einer zweiten Lawine erfasst wurden - mindestens 16 von ihnen seien ums Leben gekommen, teilte der Bürgermeister des Ortes, Meki Arvas, mit.

25 Retter lebend geborgen

Laut dem Gouverneur Mehmet Emin Bilmez wurden 25 Retter lebend gefunden und in Krankenhäuser gebracht. 20 der 300 Einsatzkräfte werden noch vermisst. Dichter Nebel und Schneefall behindern den Einsatz.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, dem Fahrer des verschütteten Räumfahrzeugs sei es nach 25 Minuten gelungen, sich zu befreien und in einem nahe gelegenen Dorf um Hilfe zu bitten.