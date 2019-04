Nach der Oberbürgermeisterwahl in Istanbul erklärte sich erst der Kandidat der AKP zum Sieger, am Morgen dann der Konkurrent der CHP. Präsident Erdogan gibt sich auffällig zurückhaltend.

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

An einigen Straßen hingen heute Morgen schon Transparente mit der Aufschrift "Tesekküler Istanbul" - "Danke Istanbul!" Darauf die Gesichter von Staatspräsident Erdogan und seinem Kandidaten für die Istanbuler Oberbürgermeisterwahl. Doch danke wofür?

In der Nacht hatte sich Yildirim selbst zum Wahlsieger erklärt, noch bevor alle Stimmen ausgezählt waren. Wahrscheinlich war das etwas voreilig. Am Morgen reklamierte auch der Kandidat der sozialdemokratischen CHP, Ekrem Imamoğlu, die Führung für sich: "Wir alle werden die weitere Auszählung hier und in den Büros des Hohen Wahlrats wachsam mitverfolgen. Wir werden nicht aufgeben."

Transparent der AKP nach der Bürgermeisterwahl mit der Aufschrift "Tesekküler Istanbul" - "Danke Istanbul!"

"Die Auswertung geht weiter"

Auffällig war die ungewohnte Zurückhaltung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in der Wahlnacht. In seiner traditionellen Rede auf dem Balkon der Parteizentrale in Ankara erklärte er Istanbul weder für gewonnen noch für verloren.

Bei der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu stagnierte die Auszählung seit dem späten Abend bei 98 Prozent der Wahlurnen. Die Internetseite der Wahlbehörde war nicht zu erreichen. Heute Vormittag endlich erklärte deren Chef Sadi Güven, dass die Ergebnisse von 84 Wahlurnen aufgrund "diverser Einsprüche" noch nicht ins System eingespeist worden seien.

Nach jetzigem Stand habe Ekrem Imamoğlu bislang 4.159.650 Stimmen erhalten und Binali Yıldırım 4.131.761. Also ein Vorsprung von knapp 28.000 Stimmen für den CHP-Kandidaten. "Aber die Auswertung geht weiter", so Güven.

Imamoğlu selbst geht davon aus, dass er 25.158 mehr Stimmen als sein Rival Yildirim von der AKP erhalten hat. Das zeige die Datenbank der CHP.

Auch Wiederholung der Wahl nicht ausgeschlossen

Nach diesen Äußerungen Güvens sah sich die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu offenbar gezwungen, die Zahlen in einer Eilmeldung zu veröffentlichen. Auf der Wahlseite von Anadolu stagniert die Auszählung immer noch bei 98 Prozent inklusive Führung für Yildirim. Der Chef der Wahlbehörde kann sich das nicht erklären.

"Ich weiß nicht, woher sie ihre Daten nimmt. Von uns jedenfalls nicht."

Bis das endgültige Ergebnis vorliegt, kann es noch Stunden oder Tage dauern. Nicht auszuschließen ist, dass die Wahl in Istanbul wiederholt wird. Die Transparente mit "Tesekküler Istanbul" jedenfalls wurden inzwischen wieder abgehängt.

Nachdem auch in der türkischen Hauptstadt Ankara die oppositionelle CHP vorne lag, erklärte AKP-Generalsekretär Fatih Sahin, dass seine Partei ungültige Stimmen überprüfen lassen wolle. Davon erwarte er sich eine Verschiebung des Ergebnisses zu Gunsten der AKP.

Der CHP-Kandidat Mansur Yavas lag in Ankara mit 50,9 Prozent klar vorn. Mehmet Özhaseki von der AKP erreichte nur 47 Prozent.