Mehr als drei Jahre saß der regierungskritische Schriftsteller Altan im Gefängnis. Er wurde zu mehr als zehn Jahren Haft verteilt, kam trotzdem frei - ein Beispiel für die Unberechenbarkeit der türkischen Justiz.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Lebenslang. Freispruch. Zwischen diesen beiden Urteilen liegen nur gut 20 Monate. Mehmet Altan sitzt am Schreibtisch in seinem kleinen Büro im Zentrum von Istanbul, den dunkelblauen Pulli über dem weißen Hemd über die Schultern geschwungen.

"Natürlich ist dieser Freispruch bedeutend. Insbesondere an einem Punkt, an dem sich der Rechtsstaat fast ganz aufgelöst hat. Aber um zu der Überzeugung zu gelangen, dass der Rechtsstaat wieder zurückgekehrt ist, muss der Justizapparat wieder nach den Normen des Rechtsstaats handeln. Andernfalls herrscht Willkür."

Das erste Gericht war überzeugt, dass Mehmet Altun ein Gülen-Mitglied ist, eine Mitverantwortung am Putschversuch 2016 trägt. Auch die regierungsnahen Medien haben gegen ihn gewettert:

"Die Anschuldigungen blieben an mir einfach nicht haften. Sie hatte keinerlei Entsprechung in der Gesellschaft. Seit meiner Entlassung aus der Haft bewege ich mich völlig frei, muss mich nicht verstecken. Jeder weiß, welche Auffassungen ich vertrete. Man mag mir andichten, was man will... es ist wie bei einer Teflon-Pfanne... da bleibt eben nichts haften... weil es eben nicht der Wahrheit entspricht."