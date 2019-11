Die Türkei hat damit begonnen, gefangen genommene mutmaßliche IS-Terroristen aus den USA und Europa abzuschieben. Ein heute in Deutschland angekommener Mann habe keinen Bezug zum IS, teilte die Bundesregierung mit.

Die Türkei will etwa zwei Dutzend gefangen genommene Kämpfer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) abschieben, vor allem nach Deutschland und Frankreich.

Wie der staatlicher Sender TRT berichtete, wurden bereits ein US-Amerikaner, ein Deutscher und ein Däne ausgeflogen. Die Bundesregierung erklärte, der heute abgeschobene Deutsche habe keine Verbindung zum IS gehabt.

Weitere Abschiebungen noch diese Woche

Am Donnerstag würden sieben weitere deutsche Kämpfer abgeschoben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Ankara. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger.

Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte sorgfältige Überprüfungen an. "Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass jeder Einzelfall von den deutschen Behörden sorgfältig geprüft wird", erklärte Seehofer. "Wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Rückkehrer mit Verbindungen zum IS zu einer Gefahr in Deutschland werden."

Bundesregierung fordert rechtssicheres Verfahren

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung widersetze sich grundsätzlich nicht der Abschiebung deutscher Bürger nach Deutschland. Dies sei schon aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Außenminister Heiko Maas forderte die Türkei auf, vor der Abschiebung Informationen für ein juristisches Vorgehen gegen die Rückkehrer zu liefern. Ziel sei es, "ausreichend gerichtsfeste Beweise zu haben, um jemanden dann in Haft zu nehmen und vor Gericht zu stellen", sagte Maas in Brüssel.

Ariane Reimers, ARD Berlin, zu Reaktionen auf die Rückführung von IS-Mitgliedern

11.11.2019





Frauen und Kinder - keine Kämpfer

Bei dem Großteil der Gefangenen soll es sich allerdings um Frauen und Kinder handeln. Nach Angaben des "Spiegel" sind darunter keine IS-Anhänger mit Kampferfahrung.

Wie der SWR aus Behördenkreisen erfuhr, soll am Donnerstag eine siebenköpfige Familie aus Niedersachsen abgeschoben werden, die seit einigen Monaten in türkischer Abschiebehaft sitzt. Zusätzlich würden am Freitag zwei Frauen ohne Kinder nach Deutschland abgeschoben werden, die ursprünglich aus Hessen und Niedersachsen stammten. Sie seien im Oktober aus dem Lager Ain Issa in Nordsyrien geflohen und in der vergangenen Woche von türkischen Sicherheitskräften festgenommen worden.

Zwei weitere deutsche Frauen, die ebenfalls in dem Lager einsaßen und von der Türkei aufgegriffen wurden, würden vorerst nicht abgeschoben. Die Staatsangehörigkeit ihrer Kinder müsse noch überprüft werden, heißt es. Eine der Frauen komme aus Hamburg.

Katharina Willinger, ARD Istanbul, zur türkischen Begründung

11.11.2019





Festnahmen nach Syrien-Offensive

Mehrere europäische Staaten haben es bisher abgelehnt, IS-Anhänger zurückzuholen, die die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Nordsyrien gefangen genommen hatten. Ankara hatte in den vergangenen Wochen immer wieder europäische Staaten für diese Haltung kritisiert.

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Offensive gegen die YPG begonnen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Während der türkischen Militäroffensive wurden nach Angaben des türkischen Innenministers Suleyman Soylu 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder.

Rechtliche Fallstricke bei Staatsbürgerschaft

Erschwert wird die Rückführung dadurch, dass mehrere Staaten Bürgern, die sich der IS-Miliz angeschlossen haben, die Nationalität aberkannt haben. Allein Großbritannien hat mehr als hundert Menschen ausgebürgert. Gemäß dem New Yorker Übereinkommen von 1961 ist es zwar illegal, Menschen staatenlos zu machen. Einige Staaten wie Frankreich und Großbritannien haben das Abkommen aber nicht ratifiziert.

Deutschland hat zwar ein Gesetz beschlossen, das erlaubt, Dschihadisten den deutschen Pass zu entziehen, wenn sie noch eine andere Staatsbürgerschaft besitzen. Doch gilt dies nur für künftige Fälle und kann nicht rückwirkend angewandt werden.