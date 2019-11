Seit Jahren sorgt der Umgang mit IS-Kämpfern aus westlichen Staaten für Kontroversen. Die meisten Heimatländer weigern sich, ihre Staatsbürger zurückzuholen. Nun schiebt die Türkei auch deutschstämmige Kämpfer ab.

Die Türkei will schon in dieser Woche sieben deutschstämmige Kämpfer der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) abschieben. Sie würden in Abschiebezentren festgehalten und sollten am Donnerstag zurückgeschickt werden, sagte der Sprecher des türkischen Innenministeriums, Ismail Catakli, laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu. Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits abgeschoben worden.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger. Erdogans Kommunikationsdirektor, Fahrettin Altun, hatte der "Stuttgarter Zeitung" gesagt, die Türkei wolle auch 20 deutsche IS-Anhänger abschieben.

Europäische Verweigerungshaltung

Mehrere europäische Staaten haben es bisher abgelehnt, IS-Anhänger zurückzuholen, die die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Nordsyrien gefangen genommen hatten.

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Offensive gegen die YPG begonnen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Während der türkischen Militäroffensive wurden nach Angaben des türkischen Innenministers Süleyman Soylu 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder.

Türkei kritisierte europäische Haltung

In Nordsyrien haben sich die Türkei und Russland als Schutzmacht des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad inzwischen darauf geeinigt, den zuvor zwischen Kurden und Türken umkämpften Grenzstreifen gemeinsam zu kontrollieren. Die von der YPG geführten SDF haben sich nach russischen Angaben zurückgezogen.

Soylu hatte europäischen Verbündeten der Türkei wie Großbritannien oder den Niederlanden in der Vergangenheit vorgeworfen, sich aus der Verantwortung zu ziehen, indem sie IS-Kämpfern die Staatsangehörigkeit entzögen und sich weigerten, diese zurückzunehmen. "Wir sind kein Hotel für jedermanns Daesh-Mitglieder" hatte der türkische Innenminister gesagt. Mit "Daesh" benutzte er eine arabische Bezeichnung für den IS.