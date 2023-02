Reportage Migration an griechischer Grenze Der Protokollant der Toten vom Evros Stand: 08.02.2023 10:27 Uhr

Nicht nur auf dem Mittelmeer, auch am Grenzfluss Evros sterben Menschen bei ihrer Flucht in die EU. Tote ohne Papiere landen bei Rechtsmediziner Pavlidis. Er ermittelt die Identitäten - und gibt den Gestorbenen etwas Würde zurück.

Von Rüdiger Kronthaler, ARD-Studio Rom

Pavlos Pavlidis betritt den Obduktionsraum in der Universitätsklinik in Alexandroupoli. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft muss er einen Fund obduzieren. Er ist der Rechtsmediziner am Evros, dem Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei, der EU-Außengrenze.

BR Logo Rüdiger Kronthaler ARD-Studio Rom

63 tote Flüchtlinge hat Pavlidis im Jahr 2022 untersucht, so viele wie noch nie in einem Jahr. "Als Erstes mache ich Fotos", sagt Pavlidis. Auch wenn der Fluss nicht sonderlich breit sei, die häufigste Todesursache sei Ertrinken. "Viele Flüchtlinge können oft nicht gut schwimmen und die Schlepper überladen die Boote, die leicht kentern", erklärt der Mediziner.

Pavlidis: auf der griechischen Seite 600 Tote in 22 Jahren

Auch an Land in den Wäldern nahe der Grenze werden viele Tote gefunden. Bei ihnen stellt Pavlidis als häufigste Todesursachen Unterkühlung und durch Erschöpfung ausgelöste Krankheiten fest.

"In den letzten 22 Jahren habe ich zirka 600 Tote gesehen - nur auf der griechischen Seite", sagt der Rechtsmediziner. "Theoretisch und hypothetisch können wir sagen, dass es genauso viele Tote auch auf der türkischen Seite gibt. Wir sprechen also von 1200 bis 1500 Menschen."

Die Griechen nennen den Grenzfluß Evros, im Türkischen heißt er Meriç.

"In jedem Beutel steckt ein Leben"

Da die meisten gefundenen Flüchtlinge keine Papiere bei sich haben, muss Pavlidis auch ihre Identität klären. Dazu misst er bei der Obduktion die Größe der Knochen, nimmt eine DNS-Probe und sucht nach besonderen Merkmalen.

Außerdem sammelt er die persönlichen Gegenstände der Toten. Unter seinem Schreibtisch stehen zwei große Kartons mit nummerierten Tüten, in ihnen liegen Uhren, Schmuckstücke und Gebetsketten. Sie gehören zu Toten, deren Identität noch ungeklärt ist, sagt Pavlidis. "In jedem dieser Beutel steckt ein Leben. Das Fragezeichen bleibt, was ihre Daten anbelangt. Wir haben es nicht geschafft, diese Toten ihren Verwandten zurück zu geben."

38 Kilometer lange Zaunanlage

Die Grenze am Evros ist streng abgeschirmt und wird seit 2020 mit einer massiven, 38 Kilometer langen Zaunanlage befestigt. Dennoch kam laut UNHCR im vergangenen Jahr mehr als jeder dritte Geflüchtete über den Landweg nach Griechenland, insgesamt waren es 6000 Menschen.

Verlagert der Ausbau der Grenze letztlich nur die Routen der Flüchtlinge, statt sie zu stoppen und macht die Flucht damit gefährlicher? Migrationsminister Notis Mitarachi verneint und drängt darauf, den Zaun mit europäischer Unterstützung zu erweitern. "Wir brauchen den Zaun", betont der Minister. "Er ist Teil der Strategie des Schutzes der Außengrenze." Gleichzeitig soll mit der Türkei über eine bessere Rückhaltung von Flüchtlingen verhandelt werden.

"Wenn es Kinder sind, dann ist es für mich bedrückender"

Rechtsmediziner Pavlidis hat unterdessen den Fund analysiert. "Mein erster Eindruck ist, es ist ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt", sagt er. "Wir haben keinen Schädel, nur einige Knochen. Die Todesursache kennen wir nicht."

Pavlidis - der Protokollant der Toten vom Evros - speichert die DNS des Toten in einer Datenbank, damit sie die Polizei mit offenen Suchanfragen abgleichen kann. "Besonders harte Fälle darf es für mich nicht geben", erklärt der Mediziner. "Aber wenn es Kinder sind, dann ist es für mich bedrückender."