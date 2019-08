Er selbst spricht von einer politisch motivierten Aktion: Dem Hamburger Theater-Intendanten Canbay ist die Einreise in die Türkei verweigert worden. Bevor er nach Deutschland zurückkehren musste, wurde er stundenlang verhört.

Der Leiter eines Hamburger Privattheaters ist bei seiner Einreise in die Türkei festgenommen worden. Er sei acht Stunden lang verhört worden, sagte Mahmut Canbay der Nachrichtenagentur dpa. Man habe ihm am Donnerstagabend ein Einreiseverbot erteilt. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" mit Bezug auf türkische Medien darüber berichtet.

Canbay ist demnach Deutsch-Türke kurdischer Abstammung und wollte mit einer Jugendgruppe an einem Theaterfestival in der westtürkischen Metropole Izmir teilnehmen. Er ist Intendant des Hamburger Mut!Theaters, einer kleinen interkulturellen Einrichtung. Den Berichten zufolge hatte Canbay bei früheren Gelegenheiten keine Probleme bei der Einreise.

Mails und Chats durchsucht

Wie das "Abendblatt" berichtet, nahmen ihm die Sicherheitsleute sein Handy weg. Als sie ihn auf den Boden legten, hätte er Angst bekommen. "Sie haben gesagt, alles können sie machen mit mir", so Canbay im Gespräch mit der Zeitung.

Der dpa sagte er, man habe ihn gezwungen, sein Smartphone zu entsperren und habe alle Mails, Kontakte und Chats überprüft. Unter anderem sei er zu einer Karikatur des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan befragt worden, die ihm ein Bekannter per WhatsApp zugeschickt hatte. Auf dieser wird Erdogan als Diktator dargestellt. Er sei gefragt worden, warum er diese nicht gelöscht habe. Ein Anwalt sei ihm verweigert worden.

Aktion "politisch motiviert"

Schließlich sei er in eine Maschine nach Köln gesetzt worden. Erst am Flughafen dort sei ihm sein Pass wieder ausgehändigt worden, sagte er den Berichten zufolge.

Laut "Hamburger Morgenpost" sieht Canbay, der seit 30 Jahren in Deutschland lebe, allein politische Motive hinter der Aktion. Er habe sich zuletzt immer wieder kritisch über Erdogan geäußert.

Immer wieder wird Deutschen mit türkischem oder kurdischem Hintergrund die Einreise in die Türkei verweigert oder sie werden festgenommen. Derzeit sitzen sieben deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Inzwischen warnt das Auswärtige Amt davor, Kritik an der türkischen Regierung in sozialen Medien zu veröffentlichen.