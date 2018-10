Mindestens 844 Menschen starben durch den Tsunami in Indonesien. Wurde eine Warnung zu früh aufgehoben? Die Behörden bestreiten das und verteidigen sich. Experten weisen darauf hin, dass die Menschen nicht ausreichend vorbereitet waren.

Nach der Tsunami-Katastrophe in Indonesien mit mindestens 844 Toten wehren sich die Behörden gegen Kritik an ihrer zurückgezogenen Warnung. Nachdem ein Beben der Stärke 7,5 am Freitag um 18 Uhr Ortszeit die Erde erzittern ließ, hatte das Amt für Meteorologie und Geophysik einen Tsunami-Alarm ausgelöst. Wellen zwischen 0,5 und drei Metern Höhen könnten die Küste treffen. Diese Warnung wurde um 18.36 Uhr aufgehoben.

Die Leiterin der zuständigen Behörde rechtfertigte die umstrittene Entscheidung nun in einem Zeitungsinterview. Zu diesem Zeitpunkt habe es keine Flutwellen mehr gegeben, sagte Behördenchefin Dwirkorita Karnawati der "Jakarta Post". Wann genau die insgesamt drei Wellen mit einer Höhe von bis zu sechs Metern wo auf Land trafen, ist unklar.

Aus Sicht des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam (GFZ) war die Aufhebung der Warnung jedoch zu früh. "Das System sieht vor, dass die Warnung frühestens nach zwei Stunden aufgehoben werden darf", sagte GFZ-Sprecher Josef Zens dem "Tagesspiegel". Adam Switzer, Tsunami-Experte am Earth Observatory in Singapur, verteidigte die Behörden. "Es zeigt sich, dass die Tsunami-Modelle, die wir gerade haben, zu einfach sind", sagt er. "Mehrfache Ereignisse, mehrfache Beben in einer kurzen Zeitperiode werden nicht berücksichtigt."

Nach dem Tsunami in Indonesien

tagesschau 12:00 Uhr, 01.10.2018, Claudia Drexel, ARD







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-454259~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bevölkerung war nicht ausreichend gewarnt

Experten weisen jedoch auch darauf hin, dass sich nur wenige Menschen an Warnungen halten würden. "Die indonesischen Kollegen haben berichtet, dass die Menschen irritiert waren, was sie mit dem Alarm anfangen sollten", sagte Gavin Sullivan von der Universität Coventry in Großbritannien, die an einem Projekt zur Katastrophen-Vorbereitung in der indonesischen Stadt Bandung beteiligt ist.

Die Tatsache, dass die Menschen noch immer an der Küste herumgeschlendert seien, als die Wellen bereits in Sichtweite gewesen seien, zeige, dass man aus früheren Katastrophen keine Lehren gezogen habe. "Das verdeutlicht das Versagen, angemessenes Training zu vermitteln und Vertrauen zu entwickeln, damit die Menschen genau wissen, was zu tun ist, wenn ein Alarm ausgelöst wird", sagt er.

Bojen-Frühwarnsystem funktioniert nicht

Indonesien gehört zu den Regionen mit den meisten Erdbeben auf der Welt. Beim Tsunami von 2004 kamen 160.000 Menschen in der indonesischen Provinz Aceh ums Leben. Nach der verheerenden Katastrophe wurde ein unter anderem von Deutschland finanziertes Frühwarnsystem entwickelt. Es bestand aus einem Netz von 22 Bojen, die mit Sensoren auf dem Meeresboden verbunden waren. So sollten frühzeitig Tsunami-Warnungen ausgelöst werden.

Bei einem Erdbeben vor Sumatra im Jahr 2016 zeigte sich jedoch, dass keine der Bojen - jede hat einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro - funktionstüchtig war. Vandalismus, Diebstahl oder mangelnde Wartung wegen fehlenden Geldes waren die Gründe. Das Herz des indonesischen Tsunami-Frühwarnsystems ist heute ein Netz aus 134 Pegelmessstationen, unterstützt von Seismografen an Land, Sirenen an 55 Orten und einem System, das die Menschen per SMS warnt.

Als Ersatz wird derzeit an einem Protoypen gefeilt. Er ist vor der indonesischen Stadt Padang im Einsatz und kann Warnungen innerhalb von ein bis drei Minuten auslösen. Das bisherige Bojen-System braucht - wenn es denn funktionieren würde - fünf bis 45 Minuten. Das neue System war zum Zeitpunkt des Bebens jedoch noch nicht vollständig bereit.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 01. Oktober 2018 um 10:00 Uhr.