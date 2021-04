Nach Angaben der Armee Tschads Präsident Idriss Déby ist tot

Tschads Langzeitherrscher Idriss Déby Itno ist tot. Das gab ein Militärsprecher bekannt. Der Staatschef sei bei schweren Zusammenstößen mit einer Rebellengruppe an der Front gestorben.

Der Präsident des Tschad, Idriss Déby Itno, ist bei Kämpfen gegen Rebellen verletzt worden und an diesen Verletzungen gestorben. Die Kämpfe hätten am Wochenende im Norden des Landes stattgefunden, hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung der Streitkräfte.

Unklar ist, warum der Präsident die entlegene Region besuchte oder sich an Kämpfen gegen die Rebellen beteiligte. Wenige Stunden zuvor hatte die Wahlkommission den Amtsinhaber zum Sieger der Präsidentenwahl vom 11. April erklärt. Damit war der Weg frei für eine sechste Amtszeit des Präsidenten, der seit mehr als 30 Jahren das Land regierte.

Déby war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen und regierte seitdem das zentralafrikanische Land, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört.