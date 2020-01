Die US-Regierung hat Berichte zurückgewiesen, wonach sie den Abzug von US-Truppen aus dem Irak vorbereite. Man habe keine Entscheidung getroffen, das Land zu verlassen, sagte Verteidigungsminister Esper.

Die USA haben Berichte über einen Abzug ihrer Truppen aus dem Irak dementiert. "Es wurde keine Entscheidung getroffen, den Irak zu verlassen", sagte Verteidigungsminister Mark Esper. Zuvor hatten die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichtet, dass die US-Armee einen Abzug vorbereite. Laut Reuters sollte die gesamte US-geführte Anti-IS-Koalition aus dem Irak abziehen.

Beide Agenturen bezogen sich dabei übereinstimmend auf einen Brief an das irakische Militär. "Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen", schrieb der Leiter des US-Militäreinsatzes im Irak, General William Seely, demnach. Die US-Armee werde ihre Kräfte deswegen in den kommenden Tagen und Wochen neu positionieren, um ihre "Bewegung aus dem Irak" vorzubereiten.

Irakisches Parlament fordert Abzug

Das irakische Parlament hatte nach dem US-Drohnenangriff auf den iranischen Top-General Kassem Soleimani im Irak den Abzug der US-Truppen gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte dies energisch zurückgewiesen und dem Irak "sehr große" Sanktionen angedroht, sollte Bagdad die US-Truppen des Landes verweisen.