Merkel spricht mit Trump "Einig über Bedeutung der NATO"

Merkel und Trump sind sich einig über die fundamentale Bedeutung der NATO und wollen die transatlantische Zusammenarbeit vertiefen. Das teilte Merkels Sprecher Seibert nach einem Telefonat der Kanzlerin mit dem US-Präsidenten mit. Zudem sprachen beide über Russland.

Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump sind sich nach Aussage von Regierungssprecher Steffen Seibert einig über die fundamentale Bedeutung der NATO. Beide wollten zudem die transatlantische Zusammenarbeit vertiefen, so Seibert nach einem Telefonat Merkels mit dem US-Präsidenten. Beide seien überzeugt, "dass die NATO sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen muss und dass eine gemeinsame Verteidigung angemessene Investitionen in die militärischen Fähigkeiten und einen fairen Beitrag aller Verbündeten zur kollektiven Sicherheit erfordert", hieß es weiter. Hintergrund sind Trumps Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten.

Weiteres Thema: Russland

Themen seien zudem die Lage im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika sowie die Beziehungen zu Russland und der Konflikt in der Ostukraine gewesen. Ob in dem nach US-Angaben 45-minütigen Telefonat auch über die Frage der Aufhebung der Sanktionen gesprochen wurde, teilte Seibert nicht mit. Deutschland und Frankreich hatten zuvor klar gemacht, dass sie die EU-Sanktionen gegen Russland erst bei Fortschritten beim Minsk-Friedensabkommen lockern würden. In den vergangenen Tagen war spekuliert worden, ob Trump die US-Sanktionen gegen Russland aufheben könnte. Ebenfalls nicht mitgeteilt wurde, ob Merkel die seit heute in den USA geltenden Einreisebeschränkungen für Muslime angesprochen hat.

Merkel und Trump hatten bisher nur einmal kurz nach dessen Wahl zum US-Präsidenten miteinander telefoniert.

Trump sagt Teilnahme an G20-Treffen zu

Im dem Telefonat habe Trump auch seine Teilnahme am G20-Treffen in Hamburg im Juli zugesagt, teilte Seibert weiter mit. Trump habe "seine Freude ausgedrückt, sie bald in Washington zu begrüßen".