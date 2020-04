US-Zahlungsstopp an WHO "Egoistische Herangehensweise"

Für seine Ankündigung, alle US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation zu stoppen, erntet US-Präsident Trump international harsche Kritik. So sprach Russland von einer "äußerst egoistischen" Entscheidung.

Zahlreiche Politiker und Organisationen weltweit haben auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, Zahlungen der USA an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) inmitten der Corona-Pandemie einzustellen.

Bundesaußenminister Heiko Maas twitterte in Reaktion auf Trumps Kritik an der WHO und die Aussetzung der Zahlungen: "Schuldzuweisungen helfen nicht." Das Virus kenne keine Grenzen, so der SPD-Politiker. Man müsse gegen Covid-19 eng zusammenarbeiten.

Kritik von Trump an der WHO hatte Entwicklungsminister Gerd Müller bereits am Sonntag zurückgewiesen und einen höheren deutschen Beitrag angekündigt.

Trump gibt WHO Schuld an Ausbreitung des Coronavirus

Trump hatte zuvor die WHO angegriffen: Es müsse überprüft werden, welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus" gespielt habe, so der US-präsident im Rosengarten des Weißen Hauses. Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf die Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet.

"Der Falsche, der mit Steinen wirft": Verena Bünten, ARD Washington

Die zahlreichen Fehler der Organisation seien für "so viele Todesfälle" verantwortlich, sagte Trump weiter. Er kritisierte insbesondere, dass die WHO sich gegen Einreisesperren aus China ausgesprochen hatte. Diese Politik habe bei der Eindämmung der Epidemie "wertvolle Zeit" vergeudet, kritisierte Trump. Die WHO habe es zudem versäumt, die Angaben der chinesischen Regierung kritisch und zeitnah zu überprüfen. Mit einem schnelleren und entschlosseneren Einschreiten der WHO hätte die Epidemie mit wenigen Toten auf ihren Ursprungsort begrenzt werden können.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Trump bemängelt, dass die WHO zu stark auf China ausgerichtet sei - und das, obwohl die USA einen großen Teil des WHO-Budgets zahlten. Die WHO hatte den Vorwurf zurückgewiesen.

Internationale Kritik an Trump

China reagierte verärgert auf Trumps Äußerungen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking forderte, die USA müssten ihre Verpflichtungen erfüllen. Die Streichung der US-Mittel für die WHO würden sich auf alle Länder der Welt auswirken.

Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow hat den von Trump verfügten Stopp der Zahlungen als egoistisch kritisiert: "Das ist der Ausdruck eines äußerst egoistischen Herangehens der amerikanischen Regierung gegenüber dem, was in der Welt im Zusammenhang mit der Pandemie geschieht." Rjabkow rief dazu auf, "weitere Angriffe" auf die WHO zu unterlassen.

Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte die Einstellung der US-Finanzhilfen. Es sei "nicht die Zeit, die Ressourcen für die Weltgesundheitsorganisation oder einer anderen humanitären Organisation im Kampf gegen das Virus zu reduzieren", erklärte Guterres. "Jetzt ist die Zeit für die internationale Gemeinschaft gekommen, solidarisch zusammenzuarbeiten, um dieses Virus und seine niederschmetternden Folgen zu stoppen", sagte er.

"Gefährlicher Schritt in die falsche Richtung"

Gegenwind kam auch aus den USA. Die Präsidentin der American Medical Association, Patrice Harris, nannte Trumps Vorhaben einen "gefährlichen Schritt in die falsche Richtung", der es schwerer machen werde, Covid-19 zu besiegen.

Die amerikanische Bürgerinitiative für das Gesundheitswesen "Protect our Care" wertete den Vorstoß des Präsidenten "als durchsichtigen Versuch", davon abzulenken, dass Trump selbst das Ausmaß der Pandemie lange herunterzuspielen versucht hatte.

Budget der WHO

Die in Genf ansässige WHO ist die wichtigste Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Gesundheitsbereich. Ihr Budget besteht nach Angaben der Organisation zu weniger als einem Viertel aus den verpflichtenden Beiträgen der Mitgliedsstaaten. Die USA sind in diesem Kreis aber der größte Zahler: Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils fast 116 Millionen US-Dollar fällig. Chinas Beitrag liegt für diese beiden Jahre bei jeweils rund 57 Millionen US-Dollar.

Chinas Beiträge sind in den vergangenen Jahren aber deutlich gestiegen: 2018 und 2019 lagen sie noch bei je 37,9 Millionen US-Dollar, während sie bei den USA fast gleich blieben. Deutschland muss derzeit 29 Millionen US-Dollar pro Jahr zahlen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge hängt laut WHO von der Bevölkerungsgröße und dem Wohlstand des Landes ab.