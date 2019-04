US-Präsident Trump hat den Rückzug der USA aus einem UN-Vertrag zur Regulierung des Waffenhandels angekündigt. Der Pakt war noch nicht ratifiziert und wurde massiv von der Waffenlobby NRA bekämpft.

Auf einer Versammlung der US-Waffenlobby NRA hat Präsident Donald Trump die einflussreiche Organisation mit einer besonderen Ankündigung umgarnt. Trump teilte mit, die USA würden ihre Unterschrift unter den internationalen Waffenhandelsvertrag ATT zurückziehen. Er werde den Senat auffordern, die Ratifizierung abzubrechen.

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte den Arms Trade Treaty (ATT) 2013 unterzeichnet, der mit klarer Mehrheit von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde. Er soll den weltweiten Waffenhandel mit einem Volumen von 70 Milliarden Dollar einschränken und regulieren. Allerdings wurde das Papier in den USA bislang nicht ratifiziert - wie in vielen anderen Staaten auch. Insgesamt hatten ihm 154 Staaten zugestimmt, 100 Staaten sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes vollständig Teil des Vertrags.

Die NRA hatte massiv gegen den Vertrag protestiert und argumentiert, er könne zu strengeren Gesetzen in den USA führen. Die Obama-Administration hatte seinerzeit der Argumentation widersprochen und erklärt, die meisten Verpflichtungen des Vertrags seien ohnehin schon geltendes Recht in den USA.

Eine Versammlung nach seinem Geschmack: Donald Trump salutiert vor den Teilnehmern des NRA-Treffens.

"Amerikaner leben nach amerikanischen Gesetzen"

Die Unterschrift war als Durchbruch für den Vertrag gewertet worden, da die USA der weltgrößte Waffenexporteur sind. "Amerikaner leben nach amerikanischen Gesetzen, nicht nach Gesetzen anderer Länder", sagte Trump nun. Er versprach den Waffenlobbyisten, das von Konservativen auf die US-Verfassung zurückgeführte Recht auf Waffenbesitz nicht anzutasten.

Die NRA hat nach Informationen des Senders CNN im vergangenen Wahlkampf 2016 mehr als 30 Millionen Dollar an Spenden für das Wahlkampflager Trumps zusammengetragen. Der US-Präsident erklärte, die Gewaltkriminalität in den USA sei zurückgegangen. Morde in Großstädten seien um sechs Prozent zurückgegangen, sagte er, ohne eine Vergleichszeitraum zu nennen. 30 Bundesstaaten hätten inzwischen erlaubt, dass Lehrer im Klassenzimmer Schusswaffen tragen - ein Forderung von Trump nach dem Schul-Attentat in Parkland (Florida) mit 17 Toten.