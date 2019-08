Der republikanische Kongressabgeordnete Ratcliffe hat auf seine Berufung zum US-Geheimdienstkoordinator verzichtet. US-Präsident Trump macht eine Medienkampagne für die Entscheidung verantwortlich.

Der von US-Präsident Donald Trump für das Amt des Nationalen Geheimdienstdirektors vorgesehene Kongressabgeordnete John Ratcliffe hat seine Kandidatur zurückgezogen. Ratcliffe werde von den Medien "sehr unfair" behandelt, schrieb Trump auf Twitter. Ratcliffe habe sich dazu entschieden, im Kongress zu bleiben, statt in einem sich über Monate hinstreckenden Bestätigungsverfahren "Schmähungen und Verleumdungen" ausgesetzt zu werden.

Ratcliffe habe sich daher entschieden, "im Kongress zu bleiben", schrieb Trump weiter. Er werde in Kürze einen neuen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Geheimdienstdirektors Dan Coats bekanntgeben.

Vorwürfe gegen Coats in Medien

Die "Washington Post" hatte gemeldet, Ratcliffe habe falsche Angaben zu seiner Vergangenheit als Staatsanwalt in Texas gemacht, um so seine Erfahrung auf dem Feld der nationalen Sicherheit aufzuhübschen. Die "New York Times" berichtete zuvor, intern hätten auch mehrere Republikaner Bedenken angemeldet, Ratcliffe sei zu parteipolitisch ausgerichtet für den Posten.

Trump hatte Ende Juli bekanntgegeben, dass Coats Mitte August aus dem Amt scheiden wird. In der Außen- und Sicherheitspolitik hatte der ehemalige Senator immer wieder andere Auffassungen als Trump vertreten - vor allem in Bezug auf Russland, Nordkorea und den Iran. Ratcliffes Nominierung war bei den oppositionellen Demokraten auf Unmut gestoßen. Sie kritisierten ihn unter anderem als zu unerfahren.

Geheimdienstkoordinator - Reaktion auf 9/11

Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste hat die Aufgabe, die verschiedenen Geheimdienste der USA zu koordinieren. Das Amt hat Kabinettsrang. Es war 2005 nach Pannen im Vorfeld der Terroranschläge vom 11. September 2001 geschaffen worden. Eine Untersuchungskommission hatte insbesondere dem Auslandsgeheimdienst CIA mangelnde Zusammenarbeit mit der Bundespolizei FBI vorgeworfen.