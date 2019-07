Zehntausende kamen nach Washington, um mit US-Präsident Trump den Unabhängigkeitstag zu feiern. Nicht alle waren glücklich darüber, dass der unpolitische Familientag von der Tagespolitik vereinnahmt wurde.

Von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington

Die rostige und verbeulte Trompete, die Chris vor dem Washington Monument, dem berühmten Obelisken auf der Museumsmeile, spielt, könnte aus den Tagen des Unabhängigkeitskrieges stammen. Er und seine zwei Kumpels haben sich als Gründerväter der Vereinigten Staaten verkleidet. So weit, so normal: Jedes Jahr am 4. Juli werden Freiheit und Unabhängigkeit der USA im Herzen der Hauptstadt ausgelassen gefeiert.

Demonstrant als Abraham Lincoln verkleidet mit Trump-Puppe

Die besten Plätze gingen an Parteispender

Und doch war es dieses Jahr anders, tagespolitischer. Diese Washingtonerin ist nur gekommen, um gegen den Auftritt von US-Präsident Donald Trump am Lincoln Memorial zu protestieren: "Der 4. Juli gehörten uns allen", schimpft sie. "Er gehört sicher nicht nur Republikanern, die für Trumps Wahlkampf gespendet haben." Dass die besten Sitze bei der Trump-Rede an großzügige Parteispender gegangen waren, hatte schon im Vorfeld für Empörung gesorgt.

Schon, dass Trump überhaupt auf der Mall auftrat, empört seine Kritiker. Üblicherweise halten sich US-Präsidenten an diesem Familienfeiertag zurück. "Normalerweise ist es ein Feiertag für Unabhängigkeit, aber jetzt hat Trump erreicht, dass es nur um ihn geht", sagt ein Mann.

Debatte um Militärparade beim Unabhängigkeitstag in den USA

Trump-Fans in der Mehrheit

Die überwiegende Anzahl der Besucher bestand dementsprechend aus erklärten Trump-Anhängern. Geduldig hatten sie zum Teil stundenlang im Dauerregen ausgeharrt, um endlich ihr Idol an historischem Ort erleben zu dürfen. "Er mischt die Dinge auf", sagt eine Frau, die mit ihrem Stars-and-Stripes-Cowboyhut in einem Campingstuhl sitzt. Sie ist aus Rhode Island in Neuengland angereist und erklärt, wie bewundernswert Trump alles abarbeite, was er versprochen hat.

Trump-Anhängerin auf der National Mall

Die meisten der Trump-Fans auf der Mall sind Weiße, kaum Latinos, sehr wenige Afro-Amerikaner. Oft sind es Familien, die wegen der Präsidentenrede gekommen sind, darunter überraschend viele junge Trump-Fans. "Ich denke, er hat viel für Amerika getan", schwärmt ein junger Mann, der extra aus Georgia in den Südstaaten angereist ist. "Vor allem hat er Jobs geschaffen und die Wirtschaft wieder flott gemacht."

Dass - wie überall, wo Trump auftritt - auch protestiert wurde, stört ihn nicht, obwohl es für das sonst so unpolitische Familienfest ungewöhnlich ist: "Ich führe die ewig gleichen Diskussion mit Trump-Kritikern, die ihn loswerden wollen", sagt er gelassen. "Ich respektiere andere Meinungen, solange auch meine respektiert wird."

Demonstration gegen Trump am Nationalfeiertag in Washington

Und tolerant ging es wirklich zu auf der National Mall: Als muslimische Demonstranten versuchen, die Trump-Fans mit Parolen wie "Der Islam ist die einzige Religion" zu provozieren, können die nur milde lächeln.