Nach Eklat vor Journalisten "Windel-Donald" wütet gegen Twitter

Der scheidende US-Präsident agiert zunehmend bizarr: Trump beschuldigt die Internetplattform Twitter, eine Gefahr für die nationale Sicherheit zu sein. Hintergrund ist ein fragwürdiger Auftritt Trumps vor Journalisten.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Alles beginnt ganz harmlos: Mit einer Videokonferenz zwischen Donald Trump und im Ausland stationierten US-Soldaten, bei der auch Journalisten dabei sind. Es ist Thanksgiving - einer der höchsten Feiertage in den USA.

Der 1,90 Meter große Trump sitzt mit seiner massigen Gestalt hinter einem sehr kleinen Tisch, leicht nach vorne gebeugt, so wie er das immer tut. Ein Fotograf macht ein Foto von der Seite. Die später veröffentlichte Aufnahme ist weniger schmeichelhaft für das Staatsoberhaupt, weil das Gesäß von Trump recht voluminös auf dem Foto wirkt.

Verbale Attacke bei Videokonferenz

In der anschließenden Fragerunde mit Journalisten kommt es dann zum Eklat. Trump verliert die Beherrschung. Grund ist die Frage von Jeff Mason, einem angesehenen und geschätzten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Mason fragt den Präsidenten, ob er denn am 14. Dezember, wenn Joe Biden vom Wahlleute-Gremium zum Präsidenten gewählt werde, seine Wahlniederlage eingestehen werde. Trump antwortet, das das schwierig werde, denn bei den Präsidentschaftswahlen sei es zu einem massiven Wahlbetrug gekommen.

Dann folgen zahllose haltlose Beschuldigungen, die Trump seit drei Wochen gebetsmühlenartig wiederholt, ohne je Beweise vorgelegt zu haben. Journalist Mason lässt sich davon nicht beeindrucken und wiederholt höflich seine Frage. Dann folgt die verbale Attacke des Präsidenten: "Reden sie nicht so mit mir. Sie sind doch nur ein Leichtgewicht. Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Wagen sie es nicht, so mit dem Präsidenten zu reden", sagt Trump zu Mason. So wütend, so gut.

Twiiter-Nutzer zeigen "Windel-Donald"

Auf Twitter explodieren im Anschluss Memes - Fotomontagen, die einen US-Präsidenten mit Schnuller und Latz um den Hals zeigen. Einen Präsidenten, der wütend ist wie ein kleines Kind, das nicht seinen Willen kriegt. Dazu die Seiten-Aufnahme des Präsidenten. Halb scherzhaft halb ernst mutmaßen die Twitter Nutzer, der Präsident trage Windeln. Seit fast zwei Tagen sind die Hashtags #DiaperDon und #DiaperDonald, also Windel-Donald die meistdiskutierten Themen auf Twitter.

Die bizarre Geschichte endet damit, dass der US-Präsident am gestrigen Freitag so erzürnt ist, dass er via Twitter, den Dienst über den er fortwährend kommuniziert, zur Gefahr für die nationale Sicherheit der USA erklärt.