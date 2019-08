Online-Petition Trump Tower bald auf der Obama Avenue?

Bereits fast 100.000 Menschen haben im Internet eine Petition unterzeichnet, nach der die Straße vor dem Trump Tower in New York in Barack H. Obama Avenue umbenannt werden soll.

Von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

Eine Adresse, die sich viele Amerikaner wünschen. Präsident Trump sicher nicht: 725 Barack H. Obama Avenue. Dort könnte der Trump Tower bald stehen, wenn wahr wird, was sich bereits fast 100.000 New Yorker wünschen. Sie unterzeichneten die entsprechende Petition. Und täglich werden es mehr: Ein starkes Stück der Pracht-Einkaufsstraße von Manhattan soll nach dem Ex-Präsidenten benannt werden.

Angefangen hat es als Scherz. Eine New Yorkerin hatte den Witz in einer Comedy gehört und sich gedacht: Warum nicht. Die Stadt New York sagte ihr zu, sich mit dem Anliegen zu befassen - wenn sie dafür genug Unterschriften zusammen bekäme. Dreiviertel aller Anwohner des Blocks müssten es sein. Doch eigentlich dürften Straßen nur nach Persönlichkeiten benannt werden, die bereits seit zwei Jahren nicht mehr leben.

Den Stolperstein will die Initiatorin der Petition auf der Plattform MoveOn.org allerdings nicht gelten lassen: Schließlich gebe es auch in Los Angeles zwei Straßen, die nach Trumps Vorgänger benannt wurden. Die Zeiten hätten sich eben geändert. Sie will die Liste Bürgermeister Bill de Blasio vorlegen.