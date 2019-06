Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter forderte der US-Präsident einen Stopp der Angriffe auf die Rebellenhochburg. Derweil bombardierte die israelische Luftwaffe wohl erneut einen Militärstützpunkt des syrischen Regimes.

US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Luftangriffe auf die syrische Provinz Idlib gefordert. Russland, syrische Truppen und zu einem geringeren Ausmaß auch der Iran würden die letzte Rebellenbastion des Landes massiv bombardieren, schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie würden dabei "wahllos viele unschuldige Zivilisten" töten. "Die Welt schaut diesem Gemetzel zu", schrieb Trump. "Was ist der Zweck, was bringt es euch? Stop!"

Die Hilfsorganisation Weißhelme hatte vor wenigen Tagen von der schlimmsten humanitären Katastrophe im seit acht Jahren andauernden syrischen Bürgerkrieg gesprochen. Mehrere oppositionsnahe Gruppen warfen Syriens Regierungstruppen und deren Verbündeten zugleich vor, gezielt lebenswichtige Infrastruktur wie Krankenhäuser zu zerstören. Den Weißhelmen zufolge wurden Hunderte Zivilisten getötet, Hunderttausende sind auf der Flucht.

Zerstörungen in Idlib nach einem Angriff von Regierungstruppen.

Zwei israelische Angriffe in 24 Stunden

Die Region um Idlib ist das letzte größere Gebiet in Syrien, das noch von Rebellen gehalten wird. Sie wird großteils von der Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) kontrolliert. Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatten im vergangenen September im südrussischen Sotschi eigentlich eine Waffenruhe für Idlib sowie die Schaffung einer entmilitarisierten Zone um die Region vereinbart.

Derweil haben israelische Streitkräfte erneut einen Militärstützpunkt des syrischen Regimes angegriffen. Bei dem zweiten Luftangriff innerhalb von 24 Stunden seien in der Provinz Homs ein Soldat getötet und zwei weitere verletzt worden, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Ein Waffenlager sei beschädigt worden.

Zuvor hatte Israel am Sonntag Militärstützpunkte im Südwesten der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Nach Angaben der israelischen Armee handelte es sich um eine Reaktion auf den Abschuss zweier Raketen in Richtung des Bergs Hermon im von Israel besetzten Teil der Golanhöhen. Menschenrechtsaktivisten berichteten von zehn Toten, darunter sieben ausländische Kämpfer.

Israel verübt immer wieder Luftangriffe im Nachbarland Syrien, zumeist gegen Ziele des mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad verbündeten Iran und der schiitischen Hisbollah-Miliz. Israel befürchtet einen wachsenden Einfluss des Erzfeinds Iran in Syrien.