New Yorks Staatsanwalt hat die Steuererklärung von US-Präsident Trump angefordert. Er will so die Schweigegeld-Affäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels aufklären.

Von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

Bezirks-Staatsanwalt Cyrus Vance hat die Steuerfirma des Präsidenten demnach aufgefordert, acht zurückliegende Steuererklärungen von ihm einsehen zu können. Wie die New York Times berichtet, begründen die Ermittler diesen Schritt mit der Aufklärung der mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen von Trump an Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Sie wollen dem heutigen Präsidenten nachweisen, dass er eine hohe Summe wissentlich über seinen Anwalt an Daniels gezahlt hat. Und dass dieses Geld unter Umständen aus Wahlkampftöpfen stammte. Trump hat die Zahlungen inzwischen zugegeben. Doch er beteuert, davon nichts gewusst zu haben - und auch keine Affäre mit Daniels gehabt zu haben.

Der Beschluss des Staatsanwalts ist nun ein Weg, über den die Ermittler an die Steuererklärungen kommen, die Trump seit seinem Amtsantritt nicht herausrücken will. Trump ist der erste amerikanische Präsident seit Richard Nixon, der seine Steuererklärungen geheim hält. Die Demokraten im Kongress erhoffen sich hingegen über die Unterlagen Hinweise darauf, ob Trump im Wahlkampf in russische Geldgeschäfte verwickelt war.