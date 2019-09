Die USA haben offenbar eine Liste mit Optionen für einen Vergeltungsschlag gegen den Iran erarbeitet. Zwei der Möglichkeiten seien Cyberattacken oder ein Angriff auf iranische Raffinerien.

Von Torben Ostermann, ARD-Studio Washington

Laut amerikanischen Medienberichten prüfe die amerikanische Regierung eine Reihe von möglichen Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran. Bereits am Montag soll bei einem nationalen Sicherheitstreffen eine Liste mit Optionen erarbeitet worden sein. Darauf stünden zum Beispiel Cyberangriffe, aber auch Schläge gegen iranische Ölraffinerien. US-Präsident Trump hat sich öffentlich noch nicht festgelegt. Er gab an, die Ergebnisse der saudischen Untersuchungen abwarten zu wollen.

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich unterdessen auf den Weg nach Saudi-Arabien gemacht. Dort will er am Mittwoch den saudischen Kronprinzen bin Salman treffen, um über mögliche Maßnahmen gegen den Iran zu beraten. Anders als Trump hatte sich Pompeo schon früh festgelegt, dass Teheran hinter den Angriffen auf Saudi Arabiens größte Ölraffinerie stecke. Am Samstag war diese von Drohnen angegriffen worden. Rund die Hälfte der Anlagen wurde zerstört. Zu der Tat bekannten sich die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen aus dem Jemen.