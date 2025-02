US-Sanktionen gegen Strafgerichtshof Zustimmung aus Israel - Kritik von EU-Spitzen Stand: 07.02.2025 12:13 Uhr

Trumps Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof stoßen besonders in Israel auf Zustimmung. Die EU-Spitzen dagegen kritisieren das Dekret scharf. Das Gericht selbst sieht seine unabhängige Arbeit bedroht.

Der israelische Außenminister Gideon Saar hat die Sanktionen von US-Präsident Donald Trump gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) begrüßt. Im Onlinedienst X erklärte Saar, die Maßnahmen des IStGH seien "unmoralisch und haben keine rechtliche Grundlage".

Saar erklärte weiter, der IStGH verfolge "aggressiv die gewählten Anführer Israels, der einzigen Demokratie im Nahen Osten" und untergrabe dadurch das Völkerrecht. Die USA und Israel seien "blühende Demokratien, deren Armeen sich streng an das Völkerrecht halten", erklärte Saar.

Vermögenswerte der Ermittler sollen eingefroren werden

Am Donnerstag hatte Trump per Dekret Sanktionen gegen den IStGH angeordnet. Er begründete den Schritt damit, dass das Gericht in Den Haag "seine Macht missbraucht" habe, da es Haftbefehle gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Joav Galant erlassen habe.

Das Gericht hatte im November auch Haftbefehl gegen hohe Hamas-Anführer erlassen. Der IStGH wirft sowohl der Terrororganisation als auch der israelischen Regierung Kriegsverbrechen im Krieg im Gazastreifen vor. Die USA und Israel sowie weitere Staaten erkennen den IStGH nicht an, unter anderem weil sie Eingriffe in die eigene staatliche Souveränität befürchten.

Trump ordnete nun per Dekret an, Führungskräften, Angestellten und Mitarbeitern, die an Ermittlungen gegen US-Personal oder seine Verbündeten wie Israel beteiligt sind, die Einreise in die USA zu verbieten. Die Sanktionen betreffen auch deren engste Familienangehörige. Das Dekret sieht zudem vor, alle Vermögenswerte einzufrieren, die diese Personen in den USA besitzen.

Gerichtshof will Mitarbeitern helfen

Der Internationale Strafgerichtshof verurteilte das Dekret aus dem Weißen Haus scharf. Damit sei die unabhängige und unparteiische rechtliche Arbeit des Gerichts bedroht, erklärte die Institution in Den Haag. Es rief alle seine 125 Mitgliedsstaaten dazu auf, sich vereint hinter Gerechtigkeit und grundlegende Menschenrechte zu stellen.

Das Gericht versicherte seinen Mitarbeitern die volle Unterstützung. "Das Gericht steht fest zu seinen Mitarbeitern und verspricht, Millionen von unschuldigen Opfern von Gewalttaten weltweit weiter Gerechtigkeit und Hoffnung zu bieten, in all seinen Verfahren."

Orban spricht von "Trump-Tornado"

Auch die Spitzen der EU reagierten mit Kritik auf Trumps Entscheidung. Auf X erklärte EU-Ratspräsident António Costa, die Sanktionen gefährdeten die Unabhängigkeit des Gerichtshofs und würden "das internationale Strafrechtssystem als Ganzes" untergraben.

Die Niederlande, als Gastgeber des Gerichtshofs in Den Haag, bedauerten die Sanktionen. "Die Arbeit des Gerichtshofs ist für den Kampf gegen Straflosigkeit unerlässlich", sagte Außenminister Caspar Veldkamp in einem Beitrag auf X. Diese Auffassung teilen aber nicht alle Mitgliedsstaaten der EU.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban sagte, die Sanktionen zeigten, dass es an der Zeit sei, den IStGH zu verlassen. Es sei für sein Land an der Zeit zu überprüfen, "was wir in einer internationalen Organisation tun, die unter US-Sanktionen steht". Es wehe ein neuer Wind in der internationalen Politik. "Wir nennen es den Trump-Tornado", schrieb Orban auf X.