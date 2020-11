Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe von Bidens Wahlsieg hat sich der unterlegene Amtsinhaber Trump öffentlich geäußert. Dabei ließ er Zweifel an einem Verbleib im Weißen Haus durchblicken.

US-Präsident Donald Trump hat Zweifel an einem Erfolg der Anfechtungen seiner Niederlage gegen seinen gewählten Nachfolger Joe Biden durchblicken lassen. Mit seiner Regierung werde es keinen landesweiten Lockdown, betonte Trump in einer kurzen Stellungnahme zur Corona-Lage in Amerika im Rosengarten des Weißen Hauses.

Zugleich deutete er an, dass die Entscheidung darüber bald nicht mehr bei ihm liegen könnte. "Hoffentlich was immer in der Zukunft passiert, wer weiß, welche Regierung es sein wird, ich denke, das wird sich zeigen, aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Regierung nicht in den Lockdown gehen wird", sagte Trump wörtlich. Biden sprach sich bisher nicht für landesweite Sperrmaßnahmen aus, rief Trump aber zu einem sofortigen Handeln auf, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Trump verspricht baldigen Corona-Impfstoff

Es waren Trumps erste öffentliche Äußerungen, seit seine Niederlage gegen Biden feststeht. Der Amtsinhaber rief die Bürger im Umgang mit Corona zu anhaltender Wachsamkeit auf und versprach, dass schon in wenigen Wochen ein Impfstoff für Risikogruppen bereitstehen werde. Allerdings hat die zuständige Arzneizulassungsbehörde FDA noch keine Notfallzulassung für ein Vakzin genehmigt.

Der US-Pharmakonzern Pfizer und die deutsche Firma Biontech, deren Impfstoff nach ihren Angaben gemäß erster Forschungsergebnisse zu mehr als 90 Prozent Schutz vor einer Corona-Infektion bietet, wollen zeitnah einen Antrag stellen. Trump ergänzte, dass der Staat New York zunächst nicht mit einem womöglich bald verfügbaren Impfstoff beliefert werde.

Gesundheitsexperten sind alarmiert

Gouverneur Andrew Cuomo - ein Demokrat - müsse zunächst grünes Licht geben, sagte der Präsident. Damit reagierte er auf Cuomos Ankündigung, dass der Staat New York eine eigene unabhängige Prüfung eines Vakzins vornehmen werde. Hintergrund sind Vorwürfe des Gouverneurs, dass Trump aus politischen Gründen Druck auf Impfstoffhersteller ausübe und dies zulasten der Sicherheit gehen könnte.

US-Gesundheitsexperten befürchten, dass das die USA durch Trumps Weigerung, sich in seiner Corona-Politik in den letzten Monaten seiner Amtszeit mit dem künftigen Präsidenten Biden abzusprechen, im Kampf gegen das Virus zurückgeworfen werden könnten. Selbst die frohe Kunde über Pfizers Entwicklung eines Impfstoffs mit einer potenziell 90-prozentigen Wirkung könne zunichte gemacht werden, wenn Trump nicht beginne, gemeinsam mit dem Biden-Team die genauen Abläufe einer Einführung des Vakzins zu koordinieren, sagte Lawrence Gostin von der Georgetown University.