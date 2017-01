Besuch bei der CIA Trump geht auf die Geheimdienste zu

Wiederholt hatte sich US-Präsident Trump im Wahlkampf mit den Geheimdiensten des Landes angelegt - nun versucht er die Wogen zu glätten. Bei einem Besuch im CIA-Hauptquartier in Langley sicherte Trump den Geheimdiensten seine volle Unterstützung zu.

Der neue US-Präsident Donald Trump bemüht sich nach seinen Zerwürfnissen mit den Geheimdiensten des Landes um Aussöhnung. Bereits an seinem ersten vollen Tag im Amt besuchte er demonstrativ das CIA-Hauptquartier in Langley (Virginia), dankte den dortigen Mitarbeitern für deren Einsatz und versicherte: "Ich stehe voll hinter euch." Es gebe niemanden, "der so starke Gefühle für die (Geheimdienst)gemeinschaft hat wie Trump."

Der Republikaner hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt mit der Geheimdienstgemeinde angelegt. So äußerte er starke Zweifel an ihrer Einschätzung, nach der Moskau gezielt versucht hat, die US-Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Diese Haltung korrigierte Trump erst kürzlich.

Mehr zum Thema Hunderttausende gegen Trump: "Rebellion" in Pink

Bei seinem Besuch am Samstag bei der CIA gab er nun zu verstehen, dass es ein von den "unehrlichen" Medien erfundener Disput und nichts anderes gewesen sei. Ausführlich beklagte er sich auch darüber, dass absichtlich falsche Angaben über die Zahl der Menschen bei seiner Vereidigung am Samstag verbreitet worden seien. Zu den Hunderttausenden, die zum Zeitpunkt seines CIA-Besuches in den USA gegen ihn demonstrierten, äußerte er sich nicht.