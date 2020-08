Die US-Demokraten wollen die Briefwahl erleichtern - Präsident Trump sieht in ihr ein Risiko für seine Wiederwahl. Seit Wochen wettert er auch mit Falschbehauptungen dagegen. Jetzt hat er die US-Post im Visier.

US-Präsident Donald Trump hat zugegeben, der Post finanzielle Mittel vorzuenthalten, um die aufwendige Durchführung von Briefwahlen zu erschweren. In einem Interview mit Fox Business Network sprach er über zwei von den Demokraten angestrebte Maßnahmen, über die im Kapitol entschieden werden soll. Darin geht es um Mittel für die Post und die Wahlinfrastruktur.

"Wenn wir keinen Deal machen, bedeutet das, sie kriegen das Geld nicht", sagte Trump. "Das bedeutet, sie können keine universellen Briefwahlen haben; sie können sie einfach nicht haben." Ohne die zusätzlichen Mittel werde die Post nicht die Ressourcen haben, um die Masse an per Brief abgegebenen Stimmen zu bewältigen.

Trump sieht Briefwähler als Risiko für seine Kampagne

Trumps Aussage, dass die Demokraten reine Briefwahlen wollten, ist aber falsch. Ebenso unbelegt ist seine wiederholt geäußerte Behauptung, Briefwahlen würden zu mehr Wahlbetrug führen. Trump befürchtet, dass eine Zunahme von Briefwählern ihn die zweite Amtszeit kosten kann.

Viele Demokraten befürworten jedoch, dass möglichst Wähler wegen der Coronavirus-Pandemie die Möglichkeit zur Briefwahl haben, damit diese nicht in Wahllokale gehen müssen. Sie machen zudem geltend, dass Afroamerikaner und ärmere Bürger stärker von der Epidemie betroffen sind - Gruppen, die traditionell eher für Demokraten stimmen. Die Demokraten werfen Trump vor, die US-Post behindern zu wollen, um seine Wahlchancen zu verbessern.

Die Präsidentschaftswahl findet in den USA am 3. November statt, derzeit liegt Trump in Umfragen deutlich hinter seinem mutmaßlichen demokratischen Rivalen Joe Biden.

Wahlkampf auf dem Gelände des Weißen Hauses

Ungeachtet von Kritik auch aus dem eigenen Lager erwägt Trump unterdessen weiterhin, das Gelände des Weißen Hauses für seinen Wahlkampf zu nutzen. Er werde seine für den Parteitag der Republikaner geplante Rede, mit der er offiziell die Kandidatur annehmen werde, wahrscheinlich auf einer der Rasenflächen des Weißen Hauses halten, sagte er der "New York Post". Das Weiße Haus sei ein toller Ort, der ihm und dem Land ein gutes Gefühl gebe.

Die oppositionellen Demokraten werfen ihm vor, den offiziellen Amts- und Regierungssitz des Präsidenten für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Auch mehrere ranghohe Republikaner äußerten sich ablehnend. Der Parteitag der Republikaner ist vom 24. bis 27. August angesetzt. Wegen des Coronavirus musste die sonst pompöse Veranstaltung, die die heiße Phase des Wahlkampfs einläutet, zurückgefahren werden. Eigentlicher Austragungsort soll Charlotte im Bundesstaat North Carolina sein.