Wieder einmal soll der US-Präsident unzufrieden mit einem Gefolgsmann sein: Laut einem Zeitungsbericht erledige Finanzminister Mnuchin seine Arbeit nicht nach dem Gusto Trumps. Doch der Präsident widerspricht in gewohnter Manier.

Nach einem Bericht über Differenzen hat US-Präsident Donald Trump Finanzminister Steven Mnuchin demonstrativ den Rücken gestärkt. Er sei "extrem glücklich und stolz" auf die Arbeit seines Finanzministers, erklärte Trump auf Twitter. Die "FAKE NEWS"-Medien würden gerne das Gegenteil schreiben und sich dabei auf erfundene Quellen oder eifersüchtige Informanten stützen, schrieb Trump weiter. Diese Berichte seien aber nicht wahr. Er selbst werde nicht um eine Stellungnahme gebeten, weil dies die Nachricht zerstören würde.

US-Finanzminister Steven Mnuchin

"Wall Street Journal" berichtet von Unmut bei Trump

Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, Trump habe sich unzufrieden mit der Arbeit Mnuchins gezeigt. Demnach soll der US-Präsident Mnuchin für die Ernennung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell verantwortlich machen. Der wiederum hatte zuletzt für einen steigenden Leitzins in den USA gesorgt, der Trump Sorgen bereitet. Nach Ansicht des US-Präsidenten bringen steigende Zinsen seine wirtschaftlichen Erfolge in Gefahr, was sich schlecht auf seine Chancen auf eine Wiederwahl 2020 auswirken könnte.

Anonyme Quellen hatten dem Blatt darüber hinaus berichtet, dass dem US-Präsident Mnuchins Reaktionen auf die jüngsten Börsenturbulenzen missfallen hätten. Auch die Skepsis des Finanzministers gegenüber dem Vorgehen des Weißen Hauses im Handelsstreit mit China sorge demnach bei Trump für Unmut.