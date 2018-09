Gestern erst versetzte eine neues Enthüllungsbuch das Weiße Haus in Unruhe. Nun berichtet ein US-Regierungsmitarbeiter anonym in der "New York Times" davon, wie er und Kollegen aktiv die Politik des Präsidenten untergraben.

Innerhalb der US-Regierung gibt es offenbar Mitarbeiter, die die schlimmsten Pläne und Absichten von Präsident Donald Trump aktiv durchkreuzen. Die "New York Times" veröffentlichte nach eigenen Angaben den Bericht eines anonymen hochrangigen Regierungsmitarbeiters, in dem es heißt: "Viele von Trump Ernannte haben gelobt, dass wir tun, was wir können, um unsere demokratischen Institutionen zu schützen; währenddessen vereiteln wir Herrn Trumps verfehlte Impulse, bis er nicht mehr im Amt ist." Im Umfeld des Präsidenten sei demnach auch schon leise über Schritte nachgedacht worden, wie Trump aus seinem Amt entfernt werden könne; um eine Krise zu vermeiden, habe man sich aber dagegen entschieden.

Weiter schreibt der anonyme Verfasser: "Die Wurzel des Problems ist die Amoralität des Präsidenten." Auch sein impulsiver Führungsstil sei eine Gefahr. "Das Dilemma - das er nicht ganz versteht - ist, dass viele hochrangige Mitarbeiter in seiner eigenen Regierung von innen heraus unablässig daran arbeiten, Teile seines Programms und seiner schlimmsten Neigungen zu verhindern. (...) Ich bin einer von ihnen."

Trump schimpft über "Feigling"

Der US-Präsident reagierte erbost auf die Veröffentlichung. Sie sei feige, sagte Trump am Rande einer Veranstaltung im Weißen Haus. Auf Twitter forderte er die "New York Times" auf, den anonymen Verfasser "den Behörden aus Gründen der nationalen Sicherheit sofort zu nennen".

Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders nannte den Beitrag "erbärmlich, unverantwortlich und selbstsüchtig" und forderte den Verfasser auf, "das Richtige zu tun und zurückzutreten". Er hintergehe den gewählten Präsidenten, statt ihn zu unterstützen, kritisierte Sanders. Von der "New York Times" forderte sie eine Entschuldigung.

Die Zeitung selbst berichtete, ihr sei der Name des Autors bekannt. Seine Anonymität werde auf seine Bitte hin gewahrt, weil sein Job sonst in Gefahr sei. "Wir glauben, dass die anonyme Veröffentlichung dieses Essays die einzige Möglichkeit ist, unseren Lesern eine wichtige Sichtweise zu übermitteln."

Erst am Dienstag hatte das neue Buch von Watergate-Enthüller und Pulitzerpreisträger Bob Woodward das Weiße Haus in Unruhe versetzt. In Veröffentlichungen erster Auszüge des Enthüllungswerks, das am kommenden Dienstag erscheint, zitiert Woodward Mitarbeiter Trumps mit kritischen bis schmähenden Äußerungen über den Präsidenten. Trump nannte das Buch eine "erfundene Geschichte".

Verwaltung agiert anders als Trump

In dem Beitrag in der "New York Times" heißt es weiter: "Wir werden tun, was wir können, um die Regierung in die richtige Richtung zu lenken, bis es - auf die eine oder andere Art und Weise - vorbei ist." Es sei ein schwacher Trost, "aber Amerikaner sollten wissen, dass Erwachsene im Raum sind." Und man versuche, das Richtige zu tun, selbst wenn Donald Trump es nicht tue. Daraus resultiere eine zweigleisige Präsidentschaft, bei der die Verwaltung anders als Trump handele.

Es gehe nicht um "Widerstand" der Linken, schreibt der Autor. "Wir wollen, dass die Regierung erfolgreich ist, und denken, dass viele ihrer Strategien Amerika schon jetzt sicherer und wohlhabender gemacht haben. Aber wir glauben, dass unsere erste Pflicht diesem Land gilt, vor allem wenn der Präsident fortfährt, in einer Art zu handeln, die dem Wohlergehen unserer Republik abträglich ist."