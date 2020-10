US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch seine Frau Melania habe sich angesteckt. Eine enge Beraterin hatte sich zuvor mit dem Virus infiziert.

Nachdem sich eine seiner engsten Beraterinnen mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist US-Präsident Donald Trump nun ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden. Auch seine Frau Melania habe sich mit dem Virus angesteckt, bestätigte Trump auf Twitter. "Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen", schrieb Trump.

Seine Frau Melania äußerte sich ebenfalls via Twitter. Wie zu viele Amerikaner in diesem Jahr hätten sich ihr Mann und sie nach einem positiven Corona-Test in häusliche Quarantäne begeben, schrieb die First Lady. "Uns geht es gut und wir haben alle bevorstehenden Termine verschoben."

Trumps Leibarzt: Präsident kann Amtsgeschäfte weiterführen

Trumps Arzt Sean Conley bestätigte das Testergebnis. "Dem Präsidenten und der First Lady geht es beiden derzeit gut", schrieb er. "Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident weiterhin seine Pflichten ohne Unterbrechung erfüllen wird."

Trump und die First Lady hatten sich dem Coronatest unterzogen, nachdem Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet worden war. "Sie wurde positiv getestet", sagte Trump im Interview mit dem Fernsehsender Fox News. "Wir verbringen viel Zeit mit ihr."

Auf Fotos von Mittwoch war Hicks auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb des Präsidenten-Helikopters Marine One in unmittelbarer Nähe von Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner zu sehen. Beide trugen keinen Mund-Nase-Schutz. Trump mutmaßte, dass sich Hicks dort bei Angehörigen des Militärs oder Polizeibeamten angesteckt haben könnte.

Trumps Mitarbeiter werden regelmäßig getestet

Bereits vorher hatte es in Trumps Umfeld schon mehrere Corona-Infektionen gegeben. Hicks ist allerdings die dem Präsidenten am nächsten stehende Person, von der bekannt ist, dass sie sich infiziert hat. Laut übereinstimmenden Medienberichten war sie am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, bei der Trump auf seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden getroffen war.

Trump ist 74 Jahre alt und hat damit ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Er selbst trägt in der Öffentlichkeit meistens allerdings keine Maske. Das Weiße Haus begründete dies mit den regelmäßigen Tests des Präsidenten und seiner Mitarbeiter auf das Coronavirus. Trumps Sprecherin, Kayleigh McEnany, bezeichnete das Tragen von Masken im Juni als "persönliche Entscheidung" und verwies darauf, dass sie regelmäßig getestet werde.

Mehr als 200.000 Corona-Tote in den USA

Trump wird daher in der Corona-Pandemie immer wieder vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus nicht ernstzunehmen. Zuletzt hatte er wieder zahlreiche große Wahlkampfauftritte abgehalten. Sie fanden zwar unter freiem Himmel statt. Daran teilnehmen konnten aber Tausende Anhänger, die nicht verpflichtet sind, Masken zu tragen, und größtenteils dicht an dicht stehen.

Die Corona-Pandemie ist in den USA noch immer nicht unter Kontrolle. Mehr als 7,2 Millionen Infektionen sind seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden. Mehr als 207.000 Menschen starben.