Absprachen zur Migrationseindämmung statt Zollerhöhungen: US-Journalisten sind skeptisch, ob Präsident Trumps Deal mit Mexiko wirklich der große Wurf ist. Wieder hat er Zölle als Druckmittel benutzt.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Die Twitter-Nachrichten des US-Präsidenten erreichen den Wochenrückblick des öffentlichen US-Senders PBS mitten in der Sendung. Donald Trump hat gerade mitgeteilt, man habe sich mit Mexiko über eine schärfere Zuwanderungskontrolle verständigt. Die für Montag angedrohten Strafzölle würden deshalb "auf unbestimmte Zeit" ausgesetzt.

Mexiko, erklärte der US-Präsident weiter, habe dafür starke Maßnahmen zugesagt, um die Einwanderung über die Südgrenze der USA zu begrenzen.

Die eingeladenen Zeitungsjournalisten im Studio von PBS sind skeptisch. "Die Tweets, die wir alle gerade gelesen haben, erinnern mich ein wenig an die, die er nach dem Singapur-Gipfel mit Kim Jong Un verschickt hat", meint Mark Landler. "Damals hieß es, er habe das nukleare Problem mit Nordkorea gelöst."

Landler berichtet für die "New York Times" aus dem Weißen Haus und gehört damit zu den journalistischen Lieblingsgegnern des Präsidenten. Der beschreibt das Blatt gerne als Versager-Zeitung. "Im Nuklear-Streit war dann natürlich aber doch nichts geklärt. Ich bin schon neugierig das Kleingedruckte in diesem Fall: Wie wollen die Mexikaner das wirklich umsetzen?", fragt sich Landler.

Zusätzliche Soldaten an Mexikos Südgrenze

Kurz nach den beiden Tweets des Präsidenten veröffentlichte das US-Außenministerium eine gemeinsame Erklärung der beiden Länder. Darin heißt es, Mexiko werde beispiellose Maßnahmen gegen die Grenzübertritte ergreifen, unter anderem mit dem Einsatz der Nationalgarde.

Angekündigt sind 6000 zusätzliche Soldaten an der mexikanischen Grenze zu Guatemala. Zudem werde das Land härter gegen Schlepperbanden vorgehen und den Datenaustausch mit den USA ausbauen.

Doch Vivian Salama vom "Wall Street Journal" erklärt in der PBS-Debatte, es werde wohl einige Zeit dauern, bis man bei einer Krise dieses Ausmaßes wirklich greifbare Ergebnisse sehen werde.

Die USA kündigten an, Asylsucher nach Mexiko zurückzuschicken. Dort müssten sie dann eine Entscheidung abwarten. Menschenrechtsgruppen und Experten, etwa vom liberalen "Migration Policy Institute" in Washington, kritisieren schon länger, damit werde der Zugang zu Asyl begrenzt, anstatt das Verfahren grundsätzlich zu korrigieren.

"Wird jetzt die Märkte erfreuen"

Für den Fall eines Scheiterns der Gespräche hatte Trump angedroht, von Montag an Zölle in Höhe von fünf Prozent auf alle Wareneinfuhren aus Mexiko zu erheben. Kritiker warnten deshalb vor Kosten- und damit Preissteigerungen in den USA.

Wieder einmal hat Trump Zollandrohungen als Machtinstrument genutzt, meint Joshua Green von der "Bloomberg Business Week": "Einerseits wird das jetzt die Märkte erfreuen. Wenigstens vorläufig sind wirtschaftlich schädliche Zölle vermieden worden. Zugleich dürfte das Trump ermutigen, auch künftig Zölle einzusetzen. Er wird sich denken: 'Es hat diesmal funktioniert, vielleicht kann ich es wieder probieren.'"

Trump war erst kurz vor seiner Mitteilung von einer sechstägigen Auslandsreise zum Weltkriegsgedenken nach Washington zurückgekehrt. Eine vom mexikanischen Außenminister geleitete Delegation war währenddessen eine Woche lang in Washington, um über die strittigen Themen zu verhandeln.