In der US-Regierung gibt den nächsten Rückzug: Verteidigungsminister Mattis hat seinen Rücktritt angekündigt. Die Meinungsverschiedenheiten waren offenbar zu groß - vor allem über den Abzug der US-Truppen aus Syrien.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Nur einen Tag nach Bekanntgabe des US-Truppenabzugs aus Syrien durch Präsident Donald Trump hat Verteidigungsminister Jim Mattis seinen Rücktritt angekündigt. Mattis' Rücktrittsbrief liest sich wie eine Zurückweisung von Trumps Außenpolitik. So betonte Mattis, wie wichtig internationale Kooperation sei. Die USA könnten ihre Interessen nicht effektiv verteidigen, wenn sie keine starken Allianzen hätten und ihre Alliierten nicht respektierten. Mattis schrieb, Trump habe das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten mehr auf seiner Linie seien.

Trumps Sprecherin Sarah Sanders sprach zwar von "Respekt und Kooperation", sie machte aber auch klar: "Die Aufgabe des Nationalen Sicherheitsteams ist es, den Präsidenten zu beraten. Seine Aufgabe ist es, zu entscheiden. Er hat ein großes Team, damit er Anregungen von vielen bekommen kann." Es überrasche nicht, wenn es mal unterschiedliche Meinungen gebe. Das sei wichtig, um alle Sichtweisen zu bekommen, damit der Präsident gut informiert sei, wenn er seine Entscheidungen treffe, sagte Sanders.

Immer größere Meinungsverschiedenheiten

Trump hatte Mattis zu Beginn seiner Amtszeit noch überschwänglich gelobt. In den vergangenen Monaten zeigten sich aber immer größere Meinungsverschiedenheiten. Mattis versuchte wiederholt, Trumps außenpolitische Entscheidungen abzumildern. So überzeugte er den Präsidenten zunächst, die Militäreinsätze in Afghanistan und Syrien zu verlängern.

Allerdings hat Trump nun die Geduld verloren: Medien berichten, der Präsident wolle die Truppenstärke in Afghanistan deutlich reduzieren. Erst am Mittwoch verkündete Trump den Abzug aus Syrien - gegen den ausdrücklichen Rat seines Verteidigungsministers.

"Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat", sagte demokratische Senator Jack Reed bei CNN. "Der Präsident hat sich vom Verteidigungsminister immer weiter distanziert. Die Entscheidung war so falsch, so losgelöst von der Realität, dass Mattis nicht mehr im Amt bleiben konnte." Der Demokrat Mark Warner sagte, Mattis sei eine Insel der Stabilität im Chaos der Trump-Regierung gewesen.

Bedauern gab es auch bei Trumps Republikanern: Der republikanische Senator Marco Rubio sagte, die USA bewegten sich auf eine Serie schwerwiegender politischer Irrtümer zu, sie gefährdeten die Nation.

Mattis - eine besonnene und erfahrene Kraft

Mattis galt immer als einer der "Erwachsenen im Raum", als besonnene und erfahrende Kraft in Trumps Kabinett. Für viele Verbündete war er ein Stabilitätsanker.

Der Politikberater David Gergen arbeitete bereits für mehrere republikanische und demokratische Präsidenten. "Dieser Rücktritt führt uns näher an den Punkt, an dem die USA eine Quelle der Instabilität werden", sagte er. "Andere Länder schauen mit völliger Verblüffung zu uns, unser Unberechenbarkeit bei unserem Einsatz für die Weltordnung, unseren Zusagen an die NATO und andere Allianzen."

Unterstützer des Präsidenten verwiesen auf seine Wahlkampfversprechen, die Truppen aus den Kriegsgebieten zurückzuholen. Der Wahlkampfslogan "America First" sollte auch bedeuten, dass sich die USA weniger in internationalen Krisen einmischen.

Bei "Fox News" sagte der frühere General Jack Keane: "Wir werden Jim Mattis' Führungsstärke vermissen. Aber Präsident Trump hat es geschafft, sich mit einem der stärksten Teams für Nationale Sicherheit zu umgeben, das ich jemals gesehen habe." Mattis sei ein wichtiger Teil des Teams gewesen, aber nicht der einzige, so Keane. "Ich habe Vertrauen, dass der Präsident einen fähigen Nachfolger finden wird, der seine Agenda unterstützt und ihm, wenn nötig, widerspricht."

Verteidigungsminister Mattis hatte Widerspruch gewagt, immer wieder - am Ende macht Präsident Trump aber, was er will.