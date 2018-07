Trump in Großbritannien "Sie hat nicht auf mich gehört"

Vor seinem Großbritannien-Besuch hat US-Präsident Trump den Brexit-Plan von Premierministerin May kritisiert. Sollte sie ihr Vorhaben umsetzen, sei ein Handelsdeal mit den USA wohl vom Tisch, sagte Trump der "Sun".

Es sei kein Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump, sondern eine Arbeitsessen - so hatte es die britische Regierung im Vorfeld immer wieder betont. Trotzdem gab es beim Eintreffen des US-Gastes mit seiner Frau Melania zumindest ein bisschen Pomp: Eine Militärkapelle empfing die Trumps vor Blenheim Palace nahe der englischen Stadt Oxford. Im Palast hatten die britische Premierminister Theresa May und ihr Mann Philip zum Galadinner geladen.

Zuvor allerdings das: In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun" kritisierte der US-Präsident den Brexit-Plan der britischen Regierungschefin. Sollte dieser umgesetzt werden, würde das ein Abkommen zwischen den USA und Großbritannien "wahrscheinlich töten", sagte Trump. Wenn sie so einen Deal mache, "würden wir mit der EU einen Deal machen anstatt mit dem Vereinigten Königreich".

"Ich hätte das anders gemacht"

May habe seine Ratschläge ignoriert, auf welche Weise Großbritannien die EU verlassen solle, so Trump weiter zu der Zeitung, die Auszüge ihres Interviews am Abend veröffentlichte. "Ich hätte das ganz anders gemacht", sagte Trump. "Ich habe Theresa May gesagt, wie sie es machen soll, aber sie hat nicht auf mich gehört." May will Großbritannien nach dem Brexit in eine Freihandelszone mit der EU führen.

In dem "Sun"-Interview bezeichnete der US-Präsident May als "nette Person", lobte mit Boris Johnson gleichzeitig einen großen Widersacher der Premierministerin. Johnson, der im Streit über das Brexit-Vorgehen als Außenminister zurückgetreten war, "wäre ein großartiger Premierminister", er habe das Zeug dazu, sagte Trump.

Proteste gegen US-Präsident

Der erste Besuch Trumps als US-Präsident in Großbritannien wird von einer Reihe von Protest-Aktionen begleitet. Auf dem Weg zum Blenheim Palace, den die US-Gäste mit der Präsidentenlimousine zurücklegten, säumten Anti-Trump-Demonstranten mit Schildern die Straße.

In London hatten sich zuvor Hunderte Menschen nahe der Residenz des US-Botschafters im Regent's Park versammelt und gegen den Besuch des US-Präsidenten demonstriert. "Donald Trump ist nicht willkommen", skandierten die Teilnehmer. Die Demonstranten unterstrichen ihren Protest lautstark mit Trillerpfeifen, Megaphonen und Kochtöpfen. "Wie viele Kinder hast Du heute in einen Käfig gesperrt?", riefen sie mit Blick auf den Umgang der US-Behörden mit Kindern illegal eingereister Migranten an der Grenze zu Mexiko. Auf Schildern standen Parolen wie "Rassist", "Sperrt ihn ein" und "Hau ab". Als ein Hubschrauber abhob, um Trump zum Abendessen mit May in Blenheim zu bringen, buhte die Menge.

Die größte Protestaktion wird am Freitag erwartet: Die Initiative "Stop Trump" rechnet am Trafalgar Square in London mit etwa 100.000 Teilnehmer. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan, dem Trump im "Sun"-Interview "schreckliche" Arbeit attestierte, hat seine Teilnahme angekündigt.

Besuch bei der Queen geplant

Allerdings wird der US-Präsident dann wahrscheinlich schon nicht mehr in London sein: Laut Plan empfängt die Premierministerin Trump im Tagesverlauf auf ihrem Landsitz Chequers. Dort soll es laut May unter anderem um Handelsfragen gehen, aber auch um den Streit über Zölle auf Stahl und Aluminium.

Anschließend ist ein Besuch Trumps bei Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor geplant. Von Freitagabend bis Sonntag werden die Trumps dann in Schottland sein - vermutlich in ihrem Luxus-Golfclub Turnberry.

Mit Informationen von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London