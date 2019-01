Nach seiner Drohung hat US-Präsident Trump mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan telefoniert. In dem Gespräch berieten die beiden Staatsoberhäupter auch über die Schaffung einer Sicherheitszone in Syrien.

Nach seiner Drohung an die Adresse der Türkei zum Umgang mit den Kurden in Syrien hat US-Präsident Donald Trump mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan telefoniert. In dem Gespräch betonte Trump nach Angaben des Weißen Hauses, den USA sei es wichtig, dass "die Türkei die Kurden und andere Syrische Demokratische Kräfte nicht schlecht behandelt".

Erdogans Büro erklärte dagegen, die Türkei werde die YPG, die PKK und den IS weiterhin bekämpfen, weil sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellten. Das Präsidialamt teilte aber mit, man habe über die Schaffung einer Sicherheitszone ohne Milizen im Norden Syriens beraten. Die beiden Staatsoberhäupter hätten die Notwendigkeit eines Plans für die Zukunft der Grenzstadt Manbidsch unterstrichen. Auch hätte man über die weitere Zusammenarbeit vor dem Hintergrund des begonnenen Abzugs der US-Truppen aus Syrien gesprochen.

Trump droht mit "wirtschaftlicher Zerstörung"

Am Wochenende hatte Trump der Türkei via Twitter im Falle eines Angriffs auf Kurden in Syrien mit "wirtschaftlicher Zerstörung" gedroht. Das wiederum hatte Ärger und Verunsicherung in der Türkei hervorgerufen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bemühte sich, die Wogen zu glätten, und rief die USA auf, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Zeitweise hatte die Lira - wohl aus Angst vor Sanktionen - leicht an Wert verloren.

Differenzen über Umgang mit Kurden

Die USA wollen mit ihrem Abzug ihren langjährigen Verbündeten in Syrien Rückendeckung verschaffen. Das Weiße Haus hatte erst kürzlich erklärt, dass die kurdischen Milizen und die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zum Sieg über die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien beigetragen hätten. Die Trump-Regierung fordert daher Sicherheitsgarantien für die Gruppen.

Die Türkei sieht in der syrisch-kurdischen YPG dagegen eine Terrororganisation und einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ankara hatte angekündigt, eine Offensive gegen kurdische Verbände im Norden des Bürgerkriegslandes zu starten.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 14. Januar 2019 um 13:28 Uhr.