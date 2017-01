Eine ehemalige TV-Kandidatin der Trump-Sendung "The Apprentice" hat eine Verleumdungsklage gegen den künftigen US-Präsidenten eingereicht. Trump hatte die Frau der Lüge bezichtigt, nachdem sie öffentlich gesagt hatte, Trump habe sie belästigt.

Eine der Frauen, die Belästigungsvorwürfe gegen Donald Trump erhoben haben, hat den künftigen US-Präsidenten wegen Verleumdung verklagt. Summer Zervos hatte vor einigen Monaten behauptet, sie sei Opfer "unerwünschter Annäherungen" Trumps geworden. Der Immobilienmilliardär hatte die Vorwürfe aber abgestritten und als "Lüge" zurückgewiesen. Er habe "Zervos niemals in sein Hotelzimmer eingeladen", die Vorfälle hätten "niemals stattgefunden".

Die 42-jährige Zervos erklärte nun, sie habe bei einer Pressekonferenz vor rund zwei Monaten Trump aufgefordert, seine Behauptungen zurückzunehmen. Das habe er nicht getan und ihr damit keine andere Wahl gelassen, als ihren Ruf durch die Verleumdungsklage wieder herzustellen. Sie sei aber "ohne finanzielle Entschädigung sofort bereit, ihre Klage zurückzuziehen, wenn er seine falschen Erklärungen zurücknimmt".

Opfer "unerwünschter Annäherungen"?

Mit der Klage ist die Forderung einer Entschädigungszahlung in unbekannter Höhe für "emotionale Schäden und wirtschaftliche Verluste" verknüpft. Zervos wirft Trump die Ausnutzung einer "emotionalen Notlage" während der TV-Show vor, sagte ihre Anwältin, Gloria Allred, drei Tage vor der Amtseinführung des 45. US-Präsidenten. Zervos sei Opfer "unerwünschter Annäherungen" Trumps geworden, sagte Allred.

Zervos, eine frühere Kandidatin in Trumps Fernsehshow "The Apprentice", hatte Trump vor seiner Wahl zum US-Präsidenten vorgeworfen, sie 2007 bei einem Treffen in einem Hotel in Beverly Hills sexuell bedrängt zu haben. Bei dem Gespräch, bei dem es eigentlich um einen Job für sie gehen sollte, habe Trump sich gegen ihren Willen an sie gedrückt und ihre Brust angefasst. Trump hatte die Vorwürfe und ähnliche Schilderungen mehrerer anderer Frauen als "Lügen" zurückgewiesen.