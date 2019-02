"Es wäre keine gute Idee, etwas zu unterzeichnen": Nach dem abrupten Ende des Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim sagte US-Präsident Trump, Kims Zugeständnisse bei der atomaren Abrüstung hätten nicht gereicht.

Auch das zweite Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist ohne Durchbruch geblieben: Beide Staatsmänner verließen den Gipfelort in Hanoi ohne gemeinsame Abschlusserklärung.

Während Kim sich mit seiner Delegation zurückzog, stellte sich Trump den Fragen der Presse. Der US-Präsident bemühte sich, den Eindruck zu zerschlagen, das Treffen sei nicht erfolgreich gewesen. "Wir hatten eine produktive Zeit", sagte Trump. Doch die Zeit sei noch nicht reif gewesen für ein gemeinsames Abkommen: "Wir hatten das Gefühl, dass es keine gute Idee wäre, etwas zu unterzeichnen".

Kim hat sich mit seiner Delegation in sein Hotel zurückgezogen.

Streitpunkte Denuklearisierung und Sanktionen

Differenzen gibt es immer noch bei den Themen Denuklearisierung und Sanktionen. Kim habe verlangt, die wegen seines Atom- und Raketenprogramms verhängten Sanktionen "in ihrer Gesamtheit" aufzuheben, so Trump. Doch die dafür angebotenen Zugeständnisse reichten der US-Delegation nicht: "Sie waren bereit, einen großen Teil zu denuklearisieren (atomar abzurüsten), aber nicht da, wo wir es wollten", sagte Trump. Kim habe aber zugesagt, dass sein Land die Atomwaffentests nicht wieder aufnehmen werde.

Differenzen gab es auch über den Abbau der Atomanlagen in Nordkorea. Die US-Seite habe Kim aufgefordert, außer der Anlage in Yongbyon zur Anreicherung von Uran für Atomwaffen noch eine weitere Stätte an anderer Stelle zu schließen. "Ich denke, er war überrascht, dass wir darüber Bescheid wussten", sagte Trump.

"Wir mögen uns einfach"

Zum Abbruch des Treffens sagte Trump: "Manchmal muss man einfach gehen, und das war einer dieser Momente." Er versicherte, dass sein persönliches Verhältnis zu Kim weiterhin gut sei. "Wir mögen uns einfach". Es gebe eine "Wärme" in ihrer Beziehung, "und ich hoffe, dass das so bleibt".

Nach einem vorzeitigen Ende des Gipfels sah es lange nicht aus. Ursprünglich war für den Mittag (Ortszeit) eine gemeinsame Erklärung der beiden Staatsmänner geplant, doch kurz vor dem Termin teilte das Weiße Haus überraschend mit, es sei keine Einigung erzielt worden. Auch ein ursprünglich geplantes gemeinsames Mittagessen wurde von der Tagesordnung gestrichen.

Weitere Gespräche der Unterhändler

Auch das US-Präsidialamt sprach von einem "sehr guten und konstruktiven Treffen", bei dem es über verschiedene Möglichkeiten gegangen sei, wie der Abbau von Atomwaffen und die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas erreicht werden könnten. Die Verhandlungsteams würden sich aber "in der Zukunft" wieder treffen, kündigte Trumps Sprecherin Sarah Sanders an.

Trump sagte während des Treffens, es gebe "keine Eile", solange Nordkorea auf Atomwaffen- und Raketentests verzichte.

Die USA hatten wiederholt gefordert, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal vollständig, unumkehrbar und nachprüfbar aufgibt. Die Führung in Pjöngjang fordert eine Aufhebung der wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Sanktionen und einen Abzug der US-Truppen aus Südkorea.

Der Gipfel hatte am Mittwochabend mit einem kurzen Vieraugengespräch und einem gemeinsamen Abendessen begonnen. Zum ersten Mal waren Trump und Kim im vergangenen Jahr in Singapur aufeinander getroffen. Ob und wann es ein weiteres Spitzentreffen geben wird, ließ Trump offen: "Wir werden sehen, was passiert."