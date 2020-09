Trump in Kenosha Der ungebetene Gast ist da

Obwohl er gebeten wurde, nicht zu kommen, ist US-Präsident Trump nach Kenosha in Wisconsin gereist. In der Stadt war es nach Polizeischüssen auf einen Schwarzen zu Ausschreitungen gekommen. Trump will dort seinen Law-and-Order-Wahlkampf fortsetzen.

Der Bürgermeister von Kenosha riet von einem Besuch ab, und auch der Gouverneur sprach sich offen dagegen aus, dass der US-Präsident die von Protesten und Unruhen geprägte Stadt in Wisconsin besucht. Doch niemand konnte Donald Trump überzeugen: Er ist nach Kenosha geflogen und trifft dort Sicherheitskräfte und Ladenbesitzer, deren Geschäfte in den vergangenen Tagen geplündert worden waren.

Law and Order, Recht und Ordnung, ist zu Trumps Thema im Wahlkampf geworden. Diesen setzt er nun auch in Kenosha fort. In der demokratisch regierten Stadt herrsche Gewalt und Chaos, sagte er kurz vor seinem Abflug. Wiederholt sprach er in den vergangenen Tagen von "Anarchie" auch im Zusammenhang mit friedlich verlaufenden Protesten: "Sie benutzen immer wieder den Ausdruck - er ist so schön - friedlicher Protest. Und hinter dem Reporter brennen die Städte."

Verena Bünten, ARD Washington, zu Trumps Besuch in Kenosha

Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt

In Kenosha war es zu Unruhen gekommen, nachdem ein Polizist am 23. August dem Schwarzen Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen hatte. Blake ist seitdem gelähmt. Der Vorfall löste Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Trotz einer nächtlichen Ausgangssperre kam es in den Folgetagen immer wieder zu Ausschreitungen. Dabei soll der 17-jährige Kyle R. - ein bekennender Trump-Anhänger - zwei Menschen erschossen haben. Er wurde wegen Mordes, versuchten Mordes und unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Kyle Rs. Anwalt spricht von Notwehr. Sein Mandant habe gemeinsam mit anderen seine Gemeinde verteidigen wollen.

Auch Trump verteidigte den Schützen. Demonstranten hätten ihn "sehr gewalttätig angegriffen", sagte Trump. "Er hat versucht, von ihnen wegzukommen, nehme ich an, es sieht so aus, und er ist gestürzt." Er "wäre wohl getötet worden", fügte Trump hinzu.

Kampf um die Deutungshoheit

Das sehen Vertreter von "Black Lives Matter" und Teilnehmer der Demonstrationen ganz anders: Kyle R. agiere wie ein nationaler Terrorist, der gezielt durch Gewalt die Situation anheize. Viele geben Trump eine Mitschuld. Der Präsident verbreite Angst vor Chaos und Anarchie, verherrliche Waffenbesitz und unterstütze es indirekt, wenn sich plötzlich bewaffnete Milizen bildeten.

Auf Twitter brüstete sich Trump zudem damit, er habe Sicherheitskräfte des Bundes und die Nationalgarde nach Kenosha geschickt. Allerdings hatte Gouverneur Tony Evers den Einsatz der Nationalgarde - die in Friedenszeiten den Gouverneuren untersteht - zur Unterstützung der Polizei bereits zuvor autorisiert. Trump verkaufte den Einsatz dennoch als Erfolg seiner Regierung.

Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden warf dem Präsidenten vor, "die Werte der Nation zu vergiften". Bei einem Wahlkampfauftritt sagte Biden: "Es wüten Brände und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht, anstatt sie zu bekämpfen."

Ein Treffen mit der Familie des angeschossenen Jacob Blake hat Trump nicht geplant. Diese habe ihn nur in Begleitung eines Anwalts sehen wollen, hatte der Präsident vor seinem Abflug gesagt.